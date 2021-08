Johann Zarco a Silverstone per dimenticare la caduta in Austria. A sua disposizione anche i dati dell’ex Andrea Dovizioso.

Johann Zarco è 4° in classifica alla vigilia del GP di Silverstone, a sole due lunghezze dal secondo posto dove sono appollaiati Pecco Bagnaia e Joan Mir. Per il francese del team Pramac Racing sarà una buona possibilità per tentare il sorpasso e a Silverstone proverà a giocarsi questa possibilità. Il tracciato inglese non si addice perfettamente alla Ducati Desmosedici, ma il francese proverà a raccogliere il miglior risultato possibile contando sulla sua esperienza. E cercando di mettere da parte la caduta in Austria che lo ha costretto a cedere il secondo posto in classifica.

Venerdì Johann Zarco porterà per la prima volta la Ducati sulla pista britannica. Tuttavia non partirà da zero: “Con l’esperienza, sappiamo più o meno in quale direzione andare. Se ti trovi bene in moto, di solito non devi fare troppi cambiamenti”, ha dichiarato il pilota transalpino. “Sappiamo che di solito possiamo essere subito veloci. Dobbiamo solo vedere come reagiscono le gomme alle basse temperature. Nella prima sessione, però, si capisce subito se si possono fare molti giri o se sarebbe meglio cambiare la gomma e fare qualche giro veloce. Dovremo aspettare e vedere, ma questo è già in fase di aggiustamento nelle FP1”.

Inoltre si può contare sui dati di Andrea Dovizioso che qui a Silverstone ha raccolto buoni risultati. “In MotoGP, i miei risultati qui non sono stati così buoni, ma ora ho più esperienza, una migliore comprensione della classe e soprattutto il buon feeling che ora ho con la moto e la squadra. Ed è una lunga strada, quindi il nostro motore può essere di grande aiuto qui”, ha aggiunto Zarco. “Ma abbiamo anche l’ottima referenza di Dovizioso, che qui a Silverstone si è sempre divertito. Ciò significa che la moto funziona bene anche qui. Quindi ci sono molte cose positive, cerco solo di iniziare nel modo più imparziale possibile”.