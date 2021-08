Aprilia accoglie Vinales: c’è la data in cui guiderà per la prima volta la moto

La Aprilia ha fissato la scadenza: deciso il giorno in cui Maverick Vinales salirà per la prima volta sulla sua nuova RS-GP

Nemmeno il tempo di togliersi la tuta della Yamaha, che già Maverick Vinales è pronto ad indossare quella della Aprilia. Dopo il divorzio burrascoso dalla Casa di Iwata, Top Gun è stato lesto a firmare il suo nuovo contratto con Noale, con cui del resto le trattative erano già avviate da tempo.

E la conclusione anticipata del suo sodalizio con il marchio dei Diapason, avvenuta già a stagione in corso, gli permette di procedere subito ad un primo contatto con la sua futura moto, la RS-GP. Una sorta di avvicinamento graduale per cominciare a prendere le misure della squadra e presentarsi già pronto al via della stagione 2022.

Fissato il test di Vinales con la Aprilia

Non bisognerà attendere molto per vedere Vinales in sella ad un’Aprilia: la scuderia veneta ha infatti annunciato che il pilota spagnolo sarà impegnato in una due giorni di test, il prossimo 31 agosto e 1° settembre, organizzata per l’occasione sul circuito di Misano Adriatico.

Il direttore tecnico Romano Albesiano non vede l’ora: “Dal punto di vista tecnico, è sempre affascinante ascoltare le impressioni di un pilota che sale per la prima volta sulla tua moto. Specialmente trattandosi di un campione come Maverick, che abbiamo il piacere di accogliere nella famiglia Aprilia. Dopo il grande lavoro portato in pista dal reparto corse negli ultimi due anni, aggiungiamo l’ennesimo tassello al percorso di crescita che stiamo intraprendendo con risultati incoraggianti. Chiaramente il primo approccio prevede una fase di adattamento molto pratica, a livello di ergonomia e di preferenze che sappiamo variare per ogni pilota. Ma sono certo che il talento e la velocità di Maverick emergeranno fin da subito e non vedo l’ora di iniziare a lavorare insieme”.

E questo potrebbe essere solo il primo passo. Non si esclude, infatti, la presenza di Mack come wild card sulla Aprilia già nel corso di questo campionato. Magari proprio nel Gran Premio di Misano, se il test dovesse avere esito positivo.

