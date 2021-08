Maestro Zarco: insegna ad andare in minimoto ai ragazzini italiani (VIDEO)

Johann Zarco ha indossato per un giorno i panni dell’insegnante, tenendo una lezione di guida molto particolare per i bambini

Non capita tutti i giorni di avere come maestro di guida un pilota di MotoGP. Eppure è esattamente quello che è successo lunedì ai ragazzini allievi della scuola di minimoto della pista di Alessandria, in Piemonte.

A visitarli è stato Johann Zarco, nell’insolito ruolo di insegnante di motociclismo. Dopo essersi messo la tuta del team Pramac e il casco che normalmente indossa durante i Gran Premi, è sceso in pista su una pitbike, seguito da tutti i suoi giovani aspiranti emuli che imitavano le sue traiettorie ideali.

Johann Zarco nel ruolo di professore

Successivamente, il francese ha anche organizzato un briefing improvvisato sul circuito, sempre insieme a tutti i bambini, per dar loro una serie di preziosi consigli. Per Zarco è stata sicuramente una giornata di allenamento fuori dal comune. Per i piccoli appassionati di due ruote che hanno avuto la fortuna di essere presenti, una lezione che non dimenticheranno mai.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cris#7#borrellino (@cris_7_borrellino)

“Momenti di divertimento dopo la difficile gara di domenica. Grazie alla pista di Alessandria per la calda accoglienza”, ha commentato il transalpino sul proprio canale ufficiale su Instagram. Reduce da due weekend complicati in Austria, che gli hanno fatto perdere terreno rispetto al leader del campionato di MotoGP, il suo connazionale Fabio Quartararo, ora Johann ha approfittato di questa bella esperienza per ritrovare le energie e l’umore giusti. E ributtarsi nella mischia già il prossimo 29 agosto a Silverstone, dove è in programma il Gran Premio di Gran Bretagna.

LEGGI ANCHE —> Jorge Martin si prepara per la promozione al team Ducati ufficiale