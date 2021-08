Redding e Ducati si diranno addio al termine del campionato mondiale Superbike 2021. Il pilota inglese correrà con il team ufficiale BMW.

Scott Redding non sarà più un pilota Ducati dal Mondiale Superbike 2022. Nella giornata di oggi è arrivato il comunicato ufficiale del suo passaggio in un altro team.

Il rider inglese correrà con la squadra ufficiale BMW e avrà come compagno Michael van der Mark. Nel comunicato il team tedesco spiega che sono comunque in corso delle trattative per l’estensione del contratto di Tom Sykes e presto verranno dati nuovi aggiornamenti.

Redding non aveva più la fiducia di Ducati, che sembra vicina a riprendere Alvaro Bautista dopo il divorzio di fine 2019; pertanto ha valutato altre possibilità e ha deciso di sposare il progetto BMW. Sarà interessante vedere se avrà fatto la scelta giusta, ma va detto che di opzioni ne aveva pochissime nel Mondiale SBK. L’altra poteva essere la Honda, un’altra scommessa.

Il pilota britannico ha commentato su Instagram il trasferimento nel nuovo team nel 2022: «BMW è il primo costruttore ad avermi voluto davvero nel WorldSBK e sono entusiasta dell’accordo. È stata una decisione difficile, perché mi sono divertito tanto in Ducati e avranno sempre un posto speciale nel mio cuore. Ora voglio dare il massimo per Ducati, stiamo ancora lottando per vincere il titolo e voglio concludere il nostro rapporto positivamente. Ma sento che è il momento giusto per passare in BMW e affrontare una nuova sfida. Vogliono che sia parte del loro progetto e sono onorato che abbiano riposto fiducia in me per raggiungere gli obiettivi».