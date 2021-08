Superbike Navarra 2021 | Orari diretta TV e streaming di prove libere, Superpole e gare del round SBK a Los Arcos, in Spagna.

Il campionato mondiale Superbike 2021 torna in azione in questo weekend e fa tappa a Navarra, in Spagna. Si corre a Los Arcos, nel nord-est del Paese.

Si tratta della prima volta nella quale la SBK corre in questo circuito. Alcuni team hanno avuto modo di fare dei test, così da avere dei riferimenti e non partire impreparati per questo nuovo round del calendario. Sarà interessante vedere quali saranno i valori in pista. Tutti si augurano di vedere tre gare spettacolari.

SBK Navarra 2021: orari Prove Libere, Superpole e Gare

A Navarra è Jonathan Rea ad arrivare ancora come leader della classifica Superbike con 266 punti, ma Toprak Razgatlioglu a Most ha ridotto ha solo 3 punti la distanza. La lotta per il titolo mondiale è apertissima. Terza posizione in graduatoria per Scott Redding a quota 216. Per il pilota Ducati è più difficile, ma il round in Repubblica Ceca gli ha dato maggiore fiducia.

Interessante anche la lotta per il quarto posto. Alex Lowes ha 143 punti, davanti a Michael Ruben Rinaldi (135) e Garrett Gerloff (217). Da seguire anche la crescita di Andrea Locatelli (119), che tra Assen e Most ha ottenuto ottimi risultati e sicuramente punta a confermarsi pure a Los Arcos. Il rookie del team Pata Yamaha Brixx sta sorprendendo in positivo. Sta facendo bene anche un altro esordiente, Axel Bassani (72) del team privato Motocorsa Racing Ducati.

Il round SBK di Navarra sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport MotoGP. Gara 1 e Gara 2 saranno live anche sul canale in chiaro TV8. Per la diretta streaming sono a disposizione i servizi Sky Go e NOW, oltre al sito ufficiale TV8.it.

Di seguito gli orari per seguire l’appuntamento SBK di Los Arcos su Sky Sport MotoGP.

Venerdì 20 agosto

10.30: FP1 Superbike

15: FP2 Superbike

Sabato 21 agosto

11.10: Superpole Superbike

14: Gara 1 Superbike (anche TV8)

Domenica 22 agosto

11: Superpole Race Superbike (alle 13 differita su TV8)

14: Gara 2 Superbike (anche TV8)