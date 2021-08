“Sì, ho sbagliato”: Vinales vuota il sacco, confessa le sue colpe e si scusa

Per la prima volta dopo essere stato sospeso dalla Yamaha, Maverick Vinales parla e dà la sua versione sull’accaduto

Lo aveva promesso ieri, in una storia su Instagram, che lo ritraeva mentre assisteva alle prove libere del Gran Premio d’Austria da bordo pista: “Appena possibile vi dirò la mia”. Neanche ventiquattr’ore dopo e Maverick Vinales ha trovato il modo per commentare il caso della sua sospensione dalla Yamaha: un’intervista concessa ai microfoni di Sky Sport.

Top Gun non entra nel dettaglio dei motivi che hanno spinto la sua squadra a metterlo in panchina: le accuse di aver voluto provocare intenzionalmente la rottura del motore negli ultimi giri della gara di domenica scorsa. Ma una cosa la dice, e anche piuttosto chiaramente: ammette di aver sbagliato e fa le sue scuse alla Casa dei Diapason.

“Ho vissuto un momento di frustrazione molto grande per come stavano andando le gare”, spiega. “Da molto tempo non mi sentivo bene. Ho provato a gestirla, ma non ci sono riuscito e questo mi ha portato a guidare nel modo sbagliato. Sono davvero esploso, chiedo scusa alla Yamaha, ma non era mia intenzione finire così, non volevo mettere a rischio nessun pilota”.

Vinales-Yamaha, un rapporto difficile da ricucire

Vinales si cosparge dunque il capo di cenere in mondovisione, ma chissà se questo mea culpa basterà a Iwata per perdonarlo e non licenziarlo in tronco, come sostengono invece molte voci circolate nel paddock in questi giorni. “Rispetto molto la decisione della sospensione”, prosegue lo spagnolo. “Finora sono un pilota Yamaha e posso solo accettarla. Non so se la situazione si possa sistemare. Ora voglio solo restare tranquillo, riflettere su tutto e cercare di tornare ancora più forte”.

Questi giorni di stop forzato, ovviamente, sono complicati: “Sono un guerriero, è molto difficile per me seguire il GP a bordo pista. Sono molto triste, è davvero dura, un momento complicato. Ma sono fortunato perché in questi giorni tanta gente meravigliosa mi è stata vicino, ho ricevuto messaggi molto belli. Tanti piloti si sono dimostrati fantastici con me, anche alcuni con cui non ho una particolare relazione. Ora voglio dare il 100% e tenere duro, per cercare di tornare ancora più forte”.

