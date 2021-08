MotoGP Austria, Joan Mir critica Marquez: “Non era necessario farlo”

Joan Mir non ha preso bene una manovra di Marc Marquez oggi in Austria. Il campione in carica MotoGP non nasconde il suo disappunto.

Secondo tempo assoluto oggi per Joan Mir nelle prove libere MotoGP del Gran Premio d’Austria. Un crono che ha ottenuto in FP1, dato che nel pomeriggio la pista era bagnata e non si è potuto migliorare.

Suzuki decisamente in palla sull’asciutto, come testimonia anche il terzo tempo siglato da Alex Rins. Invece in condizioni bagnate o miste non è chiaro il potenziale dei piloti del team Ecstar. In FP2 il campione del mondo in carica ha fatto solamente 8 giri e ha chiuso penultimo. Settimo, invece, il suo compagno di squadra.

LEGGI ANCHE -> Zarco avverte il suo compagno Martin: “Hai vinto tu, stavolta tocca a me”

Joan Mir contro Marc Marquez dopo la FP2

Mir ha fatto il resoconto della sua giornata di oggi al Red Bull Ring di Spielberg: «È stata una giornata difficile a livello tecnico. Ho avuto qualche problema con la moto, soprattutto con la regolazione dei freni. In FP1 ho dovuto fermarmi prima per un problema e non ho potuto fare il giro. Nel pomeriggio è stato complicato trovare le giuste sensazioni in frenata. Non funzionava bene, ma non è nulla che non si possa risolvere domani».

Il pilota Suzuki, nello specifico, ha avuto problemi all’anteriore e questo lo ha condizionato. Con i freni in carbonio, utilizzati per il gran caldo, non ha avuto il feeling sperato nel pomeriggio. La mattina le cose non sono andate male, come testimonia il secondo crono realizzato, anche se avrebbe fatto meglio senza un problema sopraggiunto.

In FP2 il campione del mondo in carica MotoGP ha anche subito un sorpasso in staccata da parte di Marc Marquez. È finito fuori dalla pista e ha scosso il capo, in gesto di disapprovazione per la manovra del rivale. Ha così commentato l’accaduto: «Era una sessione bagnata e stavo cercando di seguire la linea asciutta. Lui è entrato e non mi ha lasciato scelta. Mi ha portato fuori dalla traiettoria e sono finito fuori pista perché sono andato nella parte bagnata. È una manovra che non è necessario fare in FP2. Mi ha sorpreso, ma non ho nulla da dire. In gara è una cosa, però nelle prove libere non vedo necessario mandare fuori pista qualcuno. Comunque non ho problemi».