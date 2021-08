KTM, un’offerta per convincere Petrucci: la reazione sorpresa del pilota

KTM vorrebbe farsi perdonare da Petrucci per il modo con cui ha scelto di non confermarlo. Il pilota umbro, però, sembra avere altre idee.

Danilo Petrucci è stato scaricato dalla KTM e probabilmente il suo futuro sarà nel Mondiale Superbike. Anche se avrebbe voluto correre in MotoGP ancora, non c’è posto per lui.

Esistono contatti tra il suo manager Alberto Vergani e Ducati per un passaggio nel campionato delle derivate di serie. Nelle prossime settimane se ne saprà di più. Il pilota ternano ha tanta voglia di correre. E nel futuro si immagina anche a gareggiare in competizioni che non si svolgono sull’asfalto. È appassionato di motocross e c’è stata anche l’offerta di KTM per fargli correre la Dakar nel 2022.

Petrucci su KTM, Ducati Superbike e Vinales

Petrucci in un’intervista concessa a Sky Sport MotoGP ha commentato la proposta che gli è stata fatta da parte di KTM: «Davvero mi hanno chiesto di cambiare specialità, passando ai rally. La cosa curiosa è che lo potrei fare da subito, dal 2022. Pierer, il CEO, mi ha detto che primo anno dovrei vedere solo il panorama. C’è da imparare tanto, serve un anno, perché è molto diverso. Mi hanno parlato della Dakar e che l’importante era andare piano all’inizio. Pensavo stessero scherzando, invece non era così. ».

Gli viene chiesto pure della trattativa con Ducati per passare nel Mondiale Superbike: «Il mio manager sta parlando con loro. Io direttamente non l’ho fatto. Ci sono delle cose che vorrei capire. Io vorrei poter scegliere, sono in una fase abbastanza delicata della mia carriera. Serve pensarci. Comunque penso che si tratterebbe di una Ducati ufficiale».

L’attuale pilota del team Tech3 KTM risponde anche sul delicato tema Maverick Vinales, sospeso da Yamaha per il GP d’Austria: «Non conosco i retroscena. Io farei fatica a lasciare una moto che sta vincendo il campionato del mondo. Forse ci sono stati problemi personali tra loro. Quartararo sta vincendo con quella moto, non so se questo ha messo in crisi Maverick. Andare al limitatore? Sarebbe stupido farlo, gli ingegneri vedono tutto quello che fai. Se lo ha fatto, è un comportamento abbastanza infantile».