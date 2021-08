Jorge Lorenzo ricorda l’ultima vittoria in MotoGP: il post nostalgico

Momento nostalgia per Jorge Lorenzo, che sui social network ha pubblicato un post riguardante il suo ultimo trionfo in MotoGP. Fu con Ducati.

Non sono pochi i rimpianti di Jorge Lorenzo e Ducati per come sono andate le cose nel biennio 2017-2018. Un ricco matrimonio nato per strappare il titolo a Marc Marquez e che è naufragato in un divorzio.

Un divorzio che tornando indietro la casa di Borgo Panigale probabilmente non farebbe. La scelta di promuovere Danilo Petrucci dal team satellite Pramac e di scaricare il maiorchino è stata presa con troppa fretta. Proprio al Mugello, dove avvenne l’annuncio, ci fu la prima vittoria del cinque volte campione del mondo. A Montmelò arrivò poi il bis.

Lo stesso Lorenzo, pensando anche a quanto sia stato fallimentare passare in Honda nel 2019, è dispiaciuto di non essere riuscito prima a essere più veloce. Avrebbe potuto ottenere la conferma e forse la storia sarebbe stata diversa. Quando ormai la separazione era sancita, Jorge ha iniziato a essere finalmente competitivo ed era troppo tardi per i ripensamenti.

Oggi 12 agosto l’ex rider ha ricordato quella che è stata la terza e ultima vittoria ottenuta con Ducati, in Austria. Essa è coincisa anche con l’ultima in MotoGP dato che in Honda non ha vinto e poi si è ritirato. Con un post sui social network ha così commentato quel momento: «Oggi, tre anni fa, dopo un’intensa battaglia con Marc Marquez, sono saltato sul gradino più alto del podio in Austria. All’epoca non lo sapevo, ma sarebbe stata l’ultima vittoria in MotoGP. Che bella sensazione».