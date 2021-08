La provocazione di Marc Marquez: così mette pressione addosso al rivale

Marc Marquez non si smentisce mai: alla prima buona occasione non si tira indietro quando si tratta di lanciare una frecciatina velenosa

Ne sa qualcosa Valentino Rossi: Marc Marquez, nel corso degli anni, è diventato uno specialista degli scontri diretti. Dentro e fuori dalla pista.

Tanto è aggressivo quando è in sella alla sua Honda, come ha scoperto suo malgrado Aleix Espargarò nel Gran Premio di Stiria di domenica, tanto lo è davanti ai microfoni dei giornalisti e alle telecamere delle emittenti, non risparmiando frecciatine provocatorie all’indirizzo dei suoi avversari principali.

Marquez, che botta a Quartararo!

E l’ultimo bersaglio di questa sua vera e propria guerra psicologica è, naturalmente, proprio il pilota che sta dominando la MotoGP attuale, Fabio Quartararo. Il Cabroncito non ha alcuna possibilità realistica di portare a casa il titolo iridato in questa stagione, eppure cerca lo stesso di mettere i bastoni tra le ruote all’attuale capolista.

O, quantomeno, di mettergli addosso la pressione e la paura di sbagliare. Lo ha fatto chiaramente nell’ultima intervista che ha concesso alla Gazzetta dello Sport, quando il cronista gli ha chiesto chi, secondo lui, si aggiudicherà questo campionato del mondo.

“Non so chi lo vince, ma so chi lo può perdere: Quartararo“, ha dichiarato Marquez. “È primo, ha tanti punti, guida forte. Solo lui può non vincerlo”.

Il punto di vista del Cabroncito

Un bel macigno sulle spalle del Diablo. Che fa il paio con quello che, pochi istanti più tardi, l’otto volte iridato riserva al futuro compagno di squadra del transalpino, Franco Morbidelli. “Franco merita la Yamaha ufficiale, lavora tanto e va forte”, sostiene Marc. “Ma per me è più forte Quartararo. Franco è un compagno comodo per Quartararo“.

Quando gli si chiede di tracciare le attuali gerarchie del Motomondiale, la risposta di Marquez è: “In generale, Quartararo è quello che ne ha di più. E pure Bagnaia. Sono i due che vanno più forte. E anche Oliveira non va male con la Ktm. Ma poi arriveranno altri piloti dalla Moto2 e dalla Moto3 come Raul Fernandez, Remy Gardner, Pedro Acosta: io so solo che devo lavorare per tornare al top”.

LEGGI ANCHE —> Espargarò-Marquez, è guerra: “Nessuno lo punisce”. “Non è colpa mia”