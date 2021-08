Raikkonen, il ritiro si allontana. Il motivo lo spiega il boss

In tanti stanno consigliando a Raikkonen il ritiro, ma il finnico non sembra averne voglia. Almeno stando alle parole del boss Alfa Romeo.

Kimi Raikkonen prossimo al ritiro? Questo è ciò che vorrebbero in molti, più che altro perché restando ad oltranza il finnico continua ad occupare un sedile che al contrario potrebbe andare ad un giovane desideroso di emergere e che invece si trova i posti di accesso alla F1 ridotti al lumicino. In secondo luogo, sempre stando ai critici, perché il suo tempo nella classe regina è finito, e quello che doveva dare lo ha dato.

In effetti, avendo tra le mani una Sauber sotto denominazione Alfa Romeo, non si può immaginare o pretendere da lui chissà quale risultato, ma, guardando agli ultimi GP disputati, Iceman ha dato prova non di non aver perso la verve. Certo, non sono mancati episodi di distrazione, con annessi incidenti da principiante, tuttavia nel complesso si è reso protagonista di belle battaglie tra strenue difese e qualche sorpasso.

Il #7 resterà nel Circus per la sua esperienza?

Qualora comunque non dovesse essere confermato nelle vesti di pilota ufficiale, da quanto si può intendere dalle parole del capo Frederic Vasseur, rimarrà legato al team per una ragione semplice. Rispetto a Giovinazzi e qualsiasi nuovo innesto, ha più chilometri alle spalle. Un aiuto non da poco, in un campionato come il prossimo che presenterà un’importante rivoluzione tecnica. Inoltre mediaticamente fa ancora un certo effetto.

“Finora è stato un riferimento assoluto per il nostro lavoro al simulatore”, ha confessato il dirigente francese. “Viene ad Hinwil sia prima, sia dopo le corse, ed è un piacere vederlo all’opera. Dimostra di essere ancora piuttosto motivato. Ad esempio se gli chiediamo di presentarsi alle 8 del mattino, lui arriva in fabbrica con il sorriso”, ha sottolineato.

Alla fine l’iridato 2007 non ha mai nascosto di divertirsi ancora. Non dovendo più viaggiare molto vivendo a pochi chilometri dalla base della sua equipe ed avendo sempre al seguito moglie e figli, per lui il Circus si è trasformato in un hobby. Però, come sappiamo, le formazioni non le fanno gli interessati. Molto dipenderà da ciò che deciderà la Ferrari…

Chiara Rainis