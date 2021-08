Moto3, GP Stiria: Acosta-Garcia da brivido, Fenati si piazza sul podio

Grandissima gara in Moto3 con la lotta davanti tra Acosta e Garcia. Ottimo terzo posto invece per Romano Fenati che agguanta il podio.

Comincia subito con un colpo di scena il Gran Premio. Oncu, infatti, supera il tempo limite per il lavoro sulla moto in griglia e si ritrova retrocesso in ultima piazza a partire dalla pit-lane. Al via subito Fenati in testa che aveva scelto la gomma da bagnato. Pista inzuppata all’inizio.

I primi tre scappano subito via. Garcia, Fenati e Acosta sembrano fare un altro mestiere all’inizio. La pista però si asciuga giro dopo giro e mette in difficoltà i piloti che hanno scelto di partire con i pneumatici da bagnato. Si accorcia così la classifica.

Moto3: Acosta e Garcia sono due alieni

Davanti grande lotta tra Acosta e Garcia che nei primi giri cercano di non infastidirsi troppo. I due sono in lotta tra loro per il titolo, ma intelligentemente cercano di non crearsi problemi per staccare tutti gli altri.

Dopo i primi giri cala Fenati nel finale che viene risucchiato nel gruppo e scivola anche fuori dal podio. Davanti invece Acosta e Garcia sono imprendibili e cominciano la propria lotta personale.

Nel finale non arriva il crollo dei piloti che montavano le gomme da bagnato anche se ormai la pista è asciutta. Gruppo abbastanza spezzettato dall’imprevedibilità del meteo. Ad un paio di giri dal termine si sveglia Fenati che mangia decimi su decimi a Masia e ingaggia un bel duello con lui per il podio.

LEGGI ANCHE >>> MotoGP Styria, Warm-up: tempi e classifica finale

Duello stupendo nell’ultimo giro tra Acosta e Garcia, con i due che entrano in contatto. Disastro ad una curva dal termine con Garcia che cade, ma risale in moto e chiude comunque 2° alle spalle di Acosta. Terzo posto per Fenati.

CLASSIFICA MOTO3 GP STIRIA