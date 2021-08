VR46 ai sauditi e Vinales nel team: Valentino Rossi svela la verità

Valentino Rossi ha risposto ai rumors che vogliono la VR46 in vendita agli arabi e Vinales come possibile pilota del team MotoGP del Dottore.

Nonostante l’annuncio ufficiale riguardante l’approdo del team VR46 in MotoGP nel 2022, ci sono ancora alcune cose da chiarire. Chi sarà il secondo pilota che affiancherà Luca Marini e quali saranno i vari sponsor che accompagneranno questo progetto.

La società araba TANAL Entertainment Sport & Media, partner di VR46, aveva comunicato la volontà di effettuare una conferenza stampa per fare chiarezza; però non è stata fissata una data. Si attende che venga fatta luce su alcuni aspetti di questo importante progetto annunciato, con tanto di accordo con Dorna e Ducati.

Valentino Rossi non vende la VR46 Riders Academy

Nei giorni scorsi il quotidiano Il Sole 24 Ore ha scritto che Valentino Rossi potrebbe vendere ai sauditi la VR46, dall’Academy alla Racing Apparel, per circa 50 milioni di euro. Una notizia che non ha trovato conferme successivamente.

E ci ha pensato lo stesso pilota a smentire categoricamente l’indiscrezione lanciata dal giornata italiano: «Non è assolutamente vero che vogliamo vendere la VR46 ai sauditi. È una notizia inventata. Non abbiamo mai pensato a una cosa del genere e non so come possa essere uscita tale fake news».

Rossi ha negato l’eventualità di cedere la sua creatura. E ha fatto lo stesso pure con l’ipotesi di un approdo di Maverick Vinales nel team VR46 nel 2022: «È un top rider e ci rispettiamo, siamo sempre andati d’accordo. Però abbiamo pensato di fare questa squadra per i piloti dell’Academy VR46. Il programma è di far correre i nostri piloti».

Il futuro di Vinales dovrebbe essere in Aprilia, da tempo alla ricerca di un top rider per fare un salto di qualità.