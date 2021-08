Cosa farà Valentino Rossi dopo il ritiro? Sono partite le scommesse

Subito dopo l’annuncio del suo abbandono alla MotoGP, sul futuro di Valentino Rossi si sono scatenate le quote dei bookmaker

Anche dopo l’annuncio del suo ritiro dalla MotoGP, Valentino Rossi non smette affatto di restare al centro dei riflettori. Anzi. Se fino a ieri la domanda che tutti si ponevano era se avrebbe prolungato la sua carriera nel Motomondiale o avrebbe appeso il casco al chiodo, ora che si ha la certezza della seconda eventualità le curiosità riguardano semmai i suoi propositi per la sua nuova vita.

Che cosa farà dopo aver smesso la tuta da pilota? Qualche indizio lo ha già dato lui, il diretto interessato, nel corso delle seguitissime conferenze stampa degli ultimi giorni: per esempio ha confermato di essere interessato ad un futuro in auto, di vedersi genitore di tre figli, forse anche con un ruolo istituzionale da testimonial dello sport italiano nel mondo. Ma, come al solito, i più scatenati a fare previsioni sulle possibili svolte che attendono l’avvenire del Dottore sono gli scommettitori.

Le quote dei bookmaker sul futuro di Valentino Rossi

In particolare, il bookmaker inglese Stanleybet, con la consueta rapidità, ha già aperto le puntate su questo argomento. E le quote dicono tutto sulle ipotesi che vengono ritenute più probabili. Bassissimo, dunque quasi certo, viene dato il matrimonio con Francesca Sofia Novello il prossimo anno (a 1,35), così come la nascita del suo primo figlio sempre nel corso dei dodici mesi che verranno (a 1,65).

Quanto alle competizioni, gli scommettitori ipotizzano che la destinazione più plausibile sia quella della Dakar, la maratona del deserto, alla quale il fenomeno di Tavullia potrebbe prendere parte già nel 2022 (si gioca a 3,00). L’altra possibilità è quella di vederlo non più in pista, ma al muretto, come team manager della sua stessa squadra VR46 in MotoGP (a 3,89). Quasi impossibile invece viene dato il passaggio in Superbike (quotato a 8,00).

