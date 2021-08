MotoGP Stiria, qualifiche: tempi, risultati e griglia di partenza

Terminate al Red Bull Ring le qualifiche del Gran Premio di Stiria di MotoGP. Ecco la griglia di partenza della gara di domani

La Ducati conferma il suo perfetto feeling con il circuito del Red Bull Ring dominando le qualifiche del Gran Premio di Stiria. A conquistare la pole position è Jorge Martin, sulla Desmosedici satellite del team Pramac: alla seconda partenza al palo in carriera in MotoGP, la quarta stagionale per la Rossa di Borgo Panigale, che raggiunge quota quarantotto nella storia.

Immediatamente al suo fianco scatterà il suo compagno di marca Pecco Bagnaia, per la quarta volta dell’anno in prima fila. Solo terzo Fabio Quartararo, su Yamaha, che aveva stabilito proprio in extremis il miglior tempo, ma gli è stato cancellato dalla direzione gara.

Marquez cade, è solo ottavo

Apre la seconda fila l’altra Ducati ufficiale di Jack Miller, quarto, davanti alla migliore delle Suzuki, quella del campione del mondo in carica Joan Mir, quinto, e all’altra Desmosedici di Johann Zarco, sesto. Aprilia soddisfatta della settima prestazione di Aleix Espargarò, davanti a Marc Marquez, finito per terra con la sua Honda proprio nei minuti finali mentre cercava di migliorare il suo ottavo riscontro. Completano le prime dieci posizioni la Yamaha di Maverick Vinales, nono, e l’altra Honda di Takaaki Nakagami, decimo.

Domani alle 9:40 la MotoGP torna in pista per il warm up, mentre il via della gara è previsto alle 14.

MotoGP, la griglia di partenza del Gran Premio di Stiria