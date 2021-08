Valentino Rossi, mamma Stefania ammette: “Potevo essere più affettuosa”

Mamma Stefania racconta qualche retroscena sull’addio di Valentino Rossi alla MotoGP. La decisione definitiva solo nei giorni scorsi.

Mamma Stefania Palma ha seguito la conferenza stampa di suo figlio Valentino Rossi in tv. Sapeva da tempo che avrebbe deciso di dire addio alla MotoGP, del resto vivono in case adiacenti a Tavullia e il 42enne è quasi sempre ospite a pranzo. Non può nascondere una certa commozione dopo una carriera di 25 anni nel Motomondiale. “Mi hanno telefonato in tanti piangendo, perché alla fine quello che Valentino ha detto è vero, in 25 anni in quelle ore della gara ha regalato delle belle emozioni”, ha detto la signora Palma raggiunta da ‘La Gazzetta dello Sport’.

La notizia lascia un po’ di sgomento nel mondo dello sport, ma non c’erano valide alternative. Valentino Rossi ha scelto con il cuore, era la migliore scelta che potesse prendere visti i risultati collezionati nella prima parte di campionato. “Penso che quello che Valentino ha deciso sia la cosa logica. Ero più triste nel 2020 che ora. E quindi in questo momento mi sento di dire che sono pronta come lo è lui… Soprattutto, mi è piaciuto vederlo annunciare l’addio sorridente, si vede che è una scelta che ha analizzato con il cuore. Lascia serenamente, anche se è stata comunque una scelta difficile e triste da prendere”.

Valentino Rossi, una decisione sofferta

Stefania Palma aveva intuito qualcosa già dopo il primo Gran Premio del Qatar, certe frasi nascondono un significato profondo… “Già dopo la prima gara mi ha detto una frase che faceva capire qualcosa. Qualcosa come quel “ho sempre dato il massimo e lottato per quello” che ha ripetuto in conferenza stampa. La MotoGP oggi non puoi farla con una scarpa e una ciabatta, tutto deve essere assolutamente perfetto”.

Gli amici ci hanno provato in tutti i modi a fargli cambiare idea, ma non c’è stato nulla da fare. La decisione definitiva è stata presa qualche giorno fa, mamma Stefania l’ha saputo mercoledì. “A me lo ha detto mercoledì sera e io forse non ho avuto la risposta giusta, forse potevo essere un po’ più affettuosa e mi dispiace”.

LEGGI ANCHE —> Il vero motivo del ritiro di Valentino Rossi? Lo ha rivelato lui stesso