Superbike Most, risultati Prove Libere: tempi e classifica finale

Superbike Most 2021, risultati Prove Libere: i tempi ufficiali e la classifica finale dopo FP1 e FP2 disputate oggi in Repubblica Ceca.

Considerando che quello di Most è un circuito nuovo praticamente per tutti i piloti Superbike, la prima giornata di Prove Libere non è andata al meglio. Infatti, solamente la FP1 si è disputata in condizioni di asciutto. Nel pomeriggio il maltempo ha ostacolato i piani dei team e tanti rider non sono neppure scesi in pista.

Al mattino era stato Toprak Razgatlioglu a siglare il miglior tempo in 1’33″022. Il pilota della Yamaha aveva fatto una grande differenza sugli avversari. Il più vicino è stato Alex Lowes, che ha messo la sua Kawasaki a ben 600 millesimi dal turco. Podio virtuale di giornata completato dalla Ducati di Scott Redding, distante 641 millesimi.

Sorprendente quarto posto per Fritz, wild card del team YART Yamaha. Quasi di 8 decimi il suo ritardo dal leader. Quinto crono per Andrea Locatelli (+0″839), compagno di squadra di Razgatlioglu nel team ufficiale Pata Brixx. Solamente sesto Jonathan Rea, che con la seconda Kawasaki factory ha accusato 840 millesimi di gap da Toprak.

Settima piazza per la BMW di Tom Sykes, che ha preceduto la Honda di Alvaro Bautista e l’altra Yamaha del team YART guidata dall’altra wild card Hanika. Top chiusa da Garrett Gerloff con la R1 della squadra GRT. L’americano ha siglato il miglior tempo nella FP2 del pomeriggio, sul bagnato.

Dodicesimo tempo assoluto per Axel Bassani sulla Ducati del team Motocorsa Racing, davanti alla Panigale V4 R di un Michael Ruben Rinaldi apparso poco in palla oggi in Repubblica Ceca. In difficoltà anche Chaz Davies, diciassettesimo. Ventunesimo Alessandro Delbianco, che nel team MIE Racing Honda sostituisce Leandro Mercado (positivo al Covid-19) in questo weekend a Most.

SUPERBIKE MOST 2021, RISULTATI PROVE LIBERE: TEMPI UFFICIALI E CLASSIFICA FINALE