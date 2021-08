MotoGP Stiria, Prove Libere 2: tempi e classifica finale

Seconda sessione di prove libere sul bagnato. Best lap di Loenzo Savadori che dimostra un buon feeling con le gomme rain.

La seconda sessione di prove libere del GP d’Austria si svolgono sul bagnato, con le temperature dell’asfalto che si attestano sui 27° C. Marc Marquez piazza subito un buon crono in 1’32″8 sfoggiando una buona prestazione con gomme rain. Nel paddock austriaco presente anche l’ex team manager Suzuki, Davide Brivio, che da questa stagione è impegnato in Formula 1. Il tecnico brianzolo parla dell’addio di Valentino Rossi: “Ha permesso a molte persone di scoprire cosa fosse la MotoGP, mia mamma compresa. E’ stato un grande ambasciatore di questo mondo. Ci sono piloti che erano appena nati quando lui ha iniziato a vincere, lascia in eredità tanti giovani promettenti”.

Nei minuti finali Jack Miller prova a montare le gomme slick per tentare un time attack un po’ a sorpresa, ma l’azzardo non premia. A spuntarla è la Aprilia di Lorenzo Savadori che piazza il best lap delle FP2 in 1’31″304 davanti alla Ducati di Johann Zarco e alla Suzuki di Joan Mir. 4° Pecco Bagnaia seguito da Aleix Espargarò e Alex Rins. Chiudono la top 10 Alex Marquez, Iker Lecuona, Maverick Vinales e Marc Marquez. “Lorenzo in queste condizioni mette in moto la sua sensibilità sull’aderenza, Queste gomme gli ricordano maggiormente quelle della Superbike”.