Lionel Messi lascia il Barcellona. E la Honda gli fa un'”offerta” ufficiale

Leo Messi ha comunicato il suo divorzio dal Barcellona. E la Honda di MotoGP ha già colto la palla al balzo per provare ad accalappiarlo

Quello di ieri, quel cinque di agosto, evidentemente era la giornata degli addii. Mentre nella sala stampa del circuito del Red Bull Ring, in Austria, Valentino Rossi annunciava il suo ritiro dalla MotoGP a fine stagione, a 1600 km di distanza, in Catalogna, si consumava un divorzio non certo meno rumoroso, per il mondo dello sport.

Quello tra Lionel Messi, ritenuto uno dei più grandi (se non il più grande) calciatore attualmente in attività, e la formazione che lo aveva accompagnato nel corso di tutta la sua carriera, il Barcellona. Stavolta non si tratta di un raggiunto limite di età, come nel caso del Dottore, ma di problemi squisitamente economici. Che hanno impedito il rinnovo del contratto con il club catalano e che costringeranno dunque la stella argentina, neo campione d’America, a trovarsi un’altra casacca per la stagione che sta per cominciare tra solo qualche settimana.

Leo Messi con la Honda in MotoGP?

Ma che cosa c’entra la notizia che terremota il calciomercato con il mondo del Motomondiale? Più di quanto potrebbe apparire a prima vista, e non solo in virtù del tempismo del suo annuncio (e di quello del fenomeno di Tavullia). Se torniamo indietro con il tempo, a poco meno di un anno fa, quando già Messi fu vicino a rompere con il Barça, infatti, scopriamo una particolare “offerta” che gli fu avanzata proprio dalla Honda: quella di unirsi alla loro squadra nelle due ruote.

Si tratta solo di uno scherzo, ovviamente, di un fotomontaggio del campione con la tuta della Hrc, quella di Marc Marquez, lui sì catalano anche di nascita. Eppure questo post, pubblicato proprio dal profilo ufficiale del team, fece il giro del web diventando virale e anche in queste ore è stato ripescato.

Così come qualche altro utente più fantasioso lo ha ritratto con le insegne della Mercedes di Formula 1. Anche se decidesse di darsi alle moto o alle auto, dunque, un fuoriclasse come Messi non potrebbe che farlo con le squadre migliori in assoluto. Questo scenario, però, è destinato a rimanere nei sogni delle rispettive scuderie, e magari di qualche tifoso più fantasioso. Di sicuro Leo si troverà un’altra destinazione nel mondo del calcio: si parla di Paris Saint Germain o di Manchester City.