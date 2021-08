Superbike, le speranze di Redding e Rinaldi per Most

Il Mondiale Superbike debutta a Most e i piloti Ducati non sanno cosa aspettarsi. Sia Redding che Rinaldi hanno grande voglia di fare bene.

Dopo il weekend di Assen la corsa al titolo Superbike di Scott Redding si è ulteriormente complicata. Il pilota Ducati è precipitato a 81 punti di distanza dal leader Jonathan Rea.

In questo fine settimana il campionato approda in Repubblica Ceca, sul circuito di Most, e l’inglese proverà a ridurre il gap che lo separa dal campione della Kawasaki. Se il suo compagno di squadra Michael Ruben Rinaldi gli desse una mano a togliere punti al rivale, sarebbe ancora meglio.

SBK Most 2021: le parole di Redding e Rinaldi

Redding al sito ufficiale del team Aruba Racing Ducati ha espresso le seguenti considerazioni in vista del round Superbike in Repubblica Ceca: «Abbiamo svolto una giornata di allenamento su questo nuovo circuito, ma girare con una street bike non è particolarmente indicativo se non per familiarizzare con il layout della pista. Devo ammettere che a me piace molto girare su nuovi circuiti e spero di poter far bene».

Scott non sa cosa aspettarsi, ma auspica di essere competitivo a Most. Stesso discorso per Rinaldi, che indica come necessario adattarsi subito al nuovo tracciato: «Quella di Most è senz’altro una pista diversa rispetto a quelle che normalmente siamo abituati a trovare nel calendario di WorldSBK. Sarà importante riuscire a capire prima possibile il circuito ed essere competitivi fin dal primo turno, nella speranza che le condizioni meteo ci permettano di poter lavorare con continuità».