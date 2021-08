Luca Marini, in Stiria un appuntamento da non fallire

Luca Marini va alla ricerca del suo primo risultato importante in Top Class. L’Austria potrebbe essere il circuito favorevole.

La prima stagione in MotoGP di Luca Marini prosegue dopo la pausa estiva sul circuito austriaco del Rred Bull Ring. Il rookie dello Sky VR46 Avintia va alla ricerca della sua prima top 10 nella massima serie, su una pista dove le Ducati partono con i favori del pronostico, almeno sulla carta. I vari rettilinei austriaci possono giocare a favore della Desmosedici che ha il suo punto di forza nella potenza del motore, anche se il fratello di Valentino Rossi ha in dotazione una Rossa del 2019 con alcuni aggiornamenti.

In Moto2 Luca Marini è salito già due volte sul podio della Stiria e avrà a disposizione un doppio round per provare a centrare un risultato importante. “Sono contento di tornare alle gare: è stata una pausa estiva decisamente lunga. Non vedo l’ora di tornare al lavoro e in sella alla mia moto. Ripartiamo dall’Austria un tracciato molto particolare, con poche curve e che mi piace. La Ducati qui ha fatto sempre bene, l’obiettivo è avvicinarsi ai primi e centrare i punti”.

La previsione del team manager

Al Red Bull Ring si terranno due Gran Premi consecutivi, ci sarà tutto il tempo per calibrare al meglio il setting della sua moto, ma sicuramente nel week-end di Ferragosto tutti apporteranno dei miglioramenti e i distacchi saranno molto ravvicinati. “Si ricomincia su un tracciato che ben si adatta alle caratteristiche tecniche e alla velocità della Ducati – ha sottolineato il team manager Ruben Xaus -. Una possibilità in più per riuscire a chiudere il gap con i piloti ufficiali e avvicinarci alla prima parte della classifica. Correremo qui per due GP consecutivi e anche questo sarà un aiuto: Luca, che sono sicuro ha sfruttato al meglio la pausa estiva per recuperare e lavorare, avrà due settimane per settare la moto e raccogliere altri importantissimi punti”.