Volkswagen Taigo: il primo SUV coupé del gruppo tedesco

Volkswagen Taigo è il primo SUV coupè della casa tedesca. Disponibile con tre motorizzazioni benzina.

Il gruppo Volkswagen propone il primo SUV nel cosiddetto segmento B. La Taigo si innesta in un settore dai grandi volumi di vendita per trainare ulteriormente il successo di mercato del gruppo tedesco e lo fa con un modello dal carattere innovativo, in stile coupè e dal design compatto, basata sul pianale modulare trasversale MQB.

Volkswagen Taigo, lungo 426 cm, avrà di serie i fari Full LED, strumentazione interamente digitale e sistemi infotainment di ultima generazione MIB3. Vasta anche l’offerta di sistemi di assistenza alla guida come il Lane Assist per l’assistenza al mantenimento della corsia o il sistema anticollisione Front Assist. Il dispositivo di assistenza al parcheggio Park Assist guida automaticamente la Taigo negli spazi di parcheggio paralleli alla carreggiata e trasversali ed esegue anche manovre di uscita dagli spazi paralleli. Il sistema viene attivato premendo il relativo tasto sulla consolle centrale.

Negli interni la Taigo colpisce con un evoluto volante multifunzionale e comandi razionali. I sistemi infotainment si basano sull’ultima generazione di piattaforma modulare di infotainment MIB3, che include Online Control Unit (eSIM) e App-Connect Wireless. La gamma motori prevede due versioni a tre cilindri e una a quattro cilindri. La Volkswagen prevede per la Taigo, sempre con trazione anteriore, motori a benzina (1.0 e 1.5 TSI) ad alta efficienza che erogano potenze di 95, 110 e 150 CV. La velocità massima tocca rispettivamente i 183 km/h, 191 km/h e 212 km/h. In base alla motorizzazione, si può optare per il cambio manuale a 5 o a 6 marce o il cambio a doppia frizione a 7 marce (DSG).

Per personalizzare ulteriormente la propria Taigo, Volkswagen mette a disposizione numerosi optional, tra cui il grande tetto panoramico apribile sollevabile e scorrevole, che copre l’abitacolo quasi per intero.