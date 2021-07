Marquez arrabbiato durante un allenamento: il post polemico del pilota

Marquez durante il suo allenamento in bicicletta ha pubblicato un post su Twitter scagliandosi contro chi inquina, come testimonia una foto.

Proseguono gli allenamenti di Marc Marquez in vista della ripresa del campionato MotoGP 2021. L’otto volte campione del mondo vuole essere in ottima forma per i due gran premi che si disputeranno in Austria.

Di recente lo abbiamo visto in pista con la Honda CBR600RR, ma oltre ad allenarsi in moto lo fa anche in palestra e in bicicletta. Oggi è uscito con la sua mountain bike e ha deciso di pubblicare una sua foto con un messaggio polemico verso chi inquina.

Nell’immagine, oltre al suo volto, si vedono delle bottiglie lasciate per terra da qualcuno che evidentemente non sa cosa significhi rispettare l’ambiente. Marquez su Twitter ha scritto quanto segue: «Vi costa tanto mettere le bottiglie nella stessa borsa con lui le avete portate?».

Un messaggio corretto da parte del pilota MotoGP, dato che troppe volte per pigrizia e poco rispetto non si compiono azioni utili per ambiente e collettività. Marc ha voluto porre l’accento sul tema, essendosi ritrovato in una situazione spiacevole mentre si allenava e ha fatto benissimo. È importante che personaggi noti come lui mettano in evidenza questo tipo di tematiche, sperando anche almeno qualcuno impari qualcosa.