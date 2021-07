Valentino Rossi alza l’asticella: “Nella seconda parte puntiamo in alto”

Valentino Rossi è pronto a disputare una seconda parte di stagione importante. Il rider di Tavullia è bello carico in vista dei prossimi GP.

Valentino Rossi ha disputato una prima parte di stagione non certo esaltante. Il rider della Yamaha ha sofferto di svariati problemi e non è mai riuscito ad essere competitivo. Con il passare dei mesi si stanno facendo sempre più pressanti voci che lo vorrebbero in procinto di dire addio alla MotoGP.

Il Dottore da tempo sta meditando all’addio, ma la sua passione lo tiene ancora ancorato a questo sport che tanto ama. Quest’anno però i risultati ottenuti potrebbero spingerlo definitivamente fuori dalla MotoGP. La decisione, con molta probabilità verrà presa a breve.

Valentino Rossi sembra molto determinato

Sul piatto c’è anche la possibilità di continuare ancora un altro anno con il proprio team in sella ad una Ducati. Un’opzione che stuzzica tanto gli sponsor. La Rossa di Borgo Panigale non è più la moto di 10 anni fa quando arrivò Valentino Rossi. Oggi la Desmosedici è una delle migliori del lotto e potrebbe dare tante soddisfazioni al #46.

In vista della seconda parte di stagione il Dottore ha rilasciato alcune dichiarazioni sui canali social della Petronas: “La prima parte di questa annata non è stata fantastica. Abbiamo fatto fatica. Sappiamo che è complicato perché il livello delle moto e dei piloti in questa MotoGP è davvero alto. Siamo a conoscenza del fatto che dobbiamo lottare sodo. Noi vogliamo e ci aspettiamo di più. Vogliamo ottenere risultati migliori e lavorare tanto per la seconda parte di stagione”. Insomma il Dottore è pronto ad affrontare questi ultimi mesi del 2021.

