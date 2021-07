Come Valentino Rossi: anche i suoi allievi si danno al rally (GALLERY)

Gli allievi della VR46 Riders Academy di Valentino Rossi, da Luca Marini a Marco Bezzecchi a Celestino Vietti, si cimentano con il rally

Oltre a insegnargli tutto quello che sa sul motociclismo, evidentemente Valentino Rossi ha trasmesso ai suoi allievi anche l’amore per il rally. Lui, il Dottore, vi si è dedicato in passato in parecchie occasioni, prendendo parte a tre gare del Mondiale Wrc (una, in Nuova Zelanda nel 2006, conclusa anche ad un soffio dalla top ten), oltre che a numerosissime edizioni del Rally di Monza, vinto per ben sette volte.

I suoi giovani della VR46 Riders Academy, dal canto loro, non si sono dimostrati da meno, aderendo con entusiasmo all’offerta di salire sulla Hyundai i20 R5 per un’esibizione su una prova speciale da 2,5 km allestita per l’occasione ad Erbezzo, in provincia di Verona.

Marini, Vietti e Bezzecchi sulla Hyundai da rally

Assente Franco Morbidelli, ancora alle prese con i postumi della sua operazione al ginocchio, ma in compenso c’erano Celestino Vietti, Marco Bezzecchi e Luca Marini, il fratello del nove volte iridato, anche lui già protagonista di competizioni in auto: su asfalto, in particolare nell’endurance, e anche su sterrato, con un test l’anno passato.

“Devo essere sincero, son salito in macchina e non mi ricordavo neanche come si metteva la folle”, sorride Maro ai microfoni della Gazzetta dello Sport. “Ho dovuto resettare mentalmente e farmi rispiegare tutto da capo, non ricordavo tutti i pulsanti e le funzioni. Rispetto alla moto trasmette emozioni simili e dà una precisione analoga in curva, ma la sensazione di protezione è una cosa che sulle due ruote, inevitabilmente, non hai. Qui invece con roll-bar, cinture a cinque punti e protezioni varie ti senti molto più protetto”.

Insomma, una bella giornata di velocità e di passione: il viatico giusto prima di riprendere il via del Motomondiale, con il Gran Premio di Stiria fissato per l’8 agosto prossimo al Red Bull Ring.

