Supersport, colpo di scena: Caricasulo lascia il team GMT94 Yamaha

Dopo quattro round del calendario Supersport, arriva la separazione tra Caricasulo e il team GMT94 Yamaha. Deludenti i risultati ottenuti.

Sorpresa nel Mondiale Supersport. Oggi il team GMT94 Yamaha ha annunciato la separazione consensuale con Federico Caricasulo dopo il deludente weekend di Assen.

Il pilota italiano sembrava in palla nei test pre-campionato, ma una volta iniziate le gare i risultati non sono stati quelli sperati. Era partito per lottare per vincere il titolo, invece non ha ottenuto né vittorie né podi. I migliori piazzamenti sono stati i sesti posti di Gara 1 ad Aragon e Gara 2 Estoril.

LEGGI ANCHE -> Jonathan Rea in MotoGP col team Petronas Yamaha? Razali fa chiarezza

Supersport 2021, GM94 sostituisce Caricasulo con Debise

Caricasulo è solamente dodicesimo nella classifica generale, una posizione deludente per lui e per la squadra francese. L’ultimo round ad Assen si è concluso con il ritiro nella seconda manche a causa di un contatto provocato da un altro pilota. Nella prima era arrivato un ottavo posto. Le parti hanno deciso di separarsi amichevolmente.

Il team GMT94 Yamaha ha già ufficializzato che nell’appuntamento di Most (Repubblica Ceca) ci sarà Valentin Debise a sostituire Caricasulo. Il 29enne francese attualmente è leader delle classifiche Supersport e Superbike in Francia. È stato protagonista anche in Germania nella IDM Superbike. A inizio luglio aveva già guidato la R6 della squadra in un test al Circuit Carole.

Il team principal Christophe Guyot ha così commentato la doppia notizia di oggi: «Auguriamo il meglio a Federico, con il quale abbiamo condiviso momenti molto belli. Siamo lieti che Valentin possa conoscere la Yamaha R6 del WorldSBK in condizioni di gara, dopo il test di inizio luglio. Poi avrà una preparazione perfetta per il round di Magny-Cours».