Niente podio per Leclerc al termine della stagione. A dirlo la McLaren convinta che sarà Norris ad avere la meglio nel duello con Ferrari.

Ciaone a Bottas e Leclerc. La McLaren si candida a concludere il campionato non solo al terzo posto costruttori, ma anche a quello piloti con Norris. Autore finora di un rendimento piuttosto regolare che non l’ha mai portato ad uscire dalla top 8, l’inglese si è dimostrato nettamente più in forma del pilota delle Frecce Nere che, almeno sulla carta, avrebbe dovuto garantire facilmente un piazzamento di valore al team tedesco. Più complicata ovviamente è la situazione del ferrarista visto che la SF21 è quello che è, e l’unico podio conquistato ad oggi nel recente GP di Silverstone potrebbe rivelarsi episodico.

Fiducioso il boss di Woking Andreas Seidl, certo che ad offrire la chance alla sua squadra di essere così avanti in classifica sia stato un mix di elementi: la competitività dell’auto e del talento di Bristol, così come l’unità del gruppo di lavoro.

“Staremo a vedere come andrà la seconda parte della campagna, ma seguendo il trend delle prime dieci corse non è irrealistico”, ha affermato al sito ufficiale della F1.

Molto comunque dipenderà da quanto sapranno fare le seconde guide Mercedes e Red Bull, alla luce di monoposto più prestazionali. Allo stesso modo non va sottovalutata l’eventuale progressione della Rossa che, stando almeno alle parole del capo Mattia Binotto, ha proprio la top 3 come target.

Dopo un periodo no, l’ex dirigente Porsche potrà ora contare pure sull’aiuto di Daniel Ricciardo, ancora lontano dal #4, ma cresciuto nel corso degli ultimi appuntamenti.

“Ciò che conta è che stia facendo dei passi avanti e si senta più a suo agio in macchina”, ha infine commentato, promuovendo la risposta dell’australiano negli ultimi gran premi, in cui ha saputo dare prova di solidità sia in qualifica, sia sulla distanza.

Chiara Rainis