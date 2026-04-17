Marc Márquez si racconta: “La mia vera dipendenza è vincere, non la moto”

Marc Márquez torna a mostrarsi senza filtri e lo fa in un lungo e intenso racconto che mette a nudo non solo il campione, ma anche l’uomo. Nel corso di un podcast, il nove volte iridato ha ripercorso la sua carriera tra successi, cadute, scelte difficili e una fame di vittorie che non sembra destinata a spegnersi.

Dietro numeri straordinari – 73 vittorie e 126 podi in MotoGP – c’è una mentalità che va oltre il talento: una combinazione di ossessione per la competizione, capacità di adattamento e una consapevolezza maturata soprattutto nei momenti più duri.

La vera ossessione: competere e vincere

Márquez lo dice chiaramente: non è la moto la sua dipendenza, ma la competizione. È lì che trova il senso di tutto. Il lavoro, la preparazione, i sacrifici: ogni elemento trova una giustificazione solo nel momento in cui arriva la vittoria.

Il pilota spagnolo distingue nettamente tra test e weekend di gara. Nei test ammette di aver sofferto anche di cali di concentrazione, mentre la competizione accende qualcosa di completamente diverso. È lì che si sente vivo.

Questa mentalità è legata a un concetto chiave: per correre a certi livelli serve anche una certa “lucida follia”. Non vince il più pazzo, ma chi sa gestire meglio quel limite sottile tra rischio e controllo.

Il rapporto con Honda e la rinascita

Uno dei passaggi più delicati della sua carriera è stato l’addio a Honda. Márquez lo descrive come una relazione sentimentale: difficile da lasciare, ma necessaria. Dopo dieci anni insieme, il distacco è stato più emotivo che razionale.

La svolta arriva dopo l’infortunio del 2020, un momento che ha cambiato profondamente la sua carriera. Non solo a livello fisico, ma anche mentale. Márquez ammette di aver dovuto imparare a riconoscere il pericolo, cosa che prima ignorava quasi completamente.

Il passaggio alla Ducati è stato uno dei momenti più carichi di pressione. Non tanto per paura, quanto per le aspettative: dimostrare di poter essere competitivo anche su una moto diversa era una sfida cruciale.

Paure, limiti e crescita personale

Uno degli aspetti più interessanti emersi è il rapporto con il rischio. Márquez ha costruito la sua carriera su una naturale tendenza a spingersi oltre il limite, ma con il tempo ha imparato a gestire meglio questa caratteristica.

Le cadute e gli infortuni hanno avuto un ruolo fondamentale in questa evoluzione. Oggi il pilota è più consapevole, meno impulsivo, ma senza perdere quell’istinto che lo ha reso uno dei più grandi di sempre.

Anche dal punto di vista fisico, ha dovuto adattarsi. Il braccio non è più quello di un tempo, e proprio per questo ha smesso di fare confronti inutili, concentrandosi su ciò che può ancora dare al 100%.

Il futuro e il legame con Álex

Guardando avanti, Márquez è consapevole che la fine della carriera si avvicina, ma non ha fretta. Sa che sarà il fisico a fermarlo prima della testa.

Nel frattempo, continua a vivere il presente con la stessa intensità di sempre. E lo fa anche grazie a un legame speciale: quello con il fratello Álex, che definisce non solo un familiare, ma il suo migliore amico e compagno di viaggio.

I due hanno condiviso momenti unici, difficili da replicare, ma fondamentali nella crescita reciproca sia come piloti che come persone.

Un campione ancora affamato

Nonostante tutto, la conclusione è chiara: Márquez non ha perso nulla della sua ambizione. Anzi, forse oggi è ancora più consapevole di ciò che vuole.

Se in passato avrebbe potuto ritirarsi senza essere completamente soddisfatto, oggi invece sente di aver chiuso il cerchio con se stesso. E proprio per questo può continuare a correre con una nuova serenità.

Finché sarà in pista, promette una sola cosa: dare sempre il massimo. Perché, in fondo, la sua vera natura non è cambiata. Vincere resta l’unica vera ossessione.