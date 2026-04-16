MotoGP, Melandri sorprende su Márquez: “Sembra voler vincere e poi ritirarsi”

Il paddock della MotoGP continua a interrogarsi sul vero stato di forma di Marc Márquez e sulle dinamiche di un campionato sempre più equilibrato. A fare il punto è Marco Melandri, intervenuto nel programma ‘Chiacchiere da box’, dove ha offerto una lettura lucida e a tratti sorprendente della stagione in corso.

Tra infortuni, crescita degli avversari e prestazioni altalenanti, il quadro che emerge è complesso e ricco di sfumature.

Bezzecchi e Martín: esperienza contro talento

Secondo Melandri, la lotta al vertice della MotoGP si gioca anche su caratteristiche molto diverse tra i protagonisti. Marco Bezzecchi, attuale leader del campionato, rappresenta la solidità e la crescita costruita nel tempo.

“Bezzecchi sembra più esperto, è cresciuto tantissimo grazie al lavoro duro”, ha spiegato l’ex pilota italiano, sottolineando il percorso di maturazione del connazionale.

Diverso il discorso per Jorge Martín, campione del mondo 2024, che incarna invece il talento puro. “Martín appare più talentuoso, tutto gli riesce più naturale”, ha aggiunto Melandri, evidenziando come lo spagnolo riesca a trovare fiducia immediata ogni volta che sale in sella, nonostante un periodo recente non semplice.

Due approcci opposti, dunque, ma entrambi efficaci in un campionato dove ogni dettaglio può fare la differenza.

Márquez tra difficoltà e interrogativi sul futuro

Il focus si sposta inevitabilmente su Marc Márquez, protagonista di una stagione iniziata in salita. Lo spagnolo, infatti, non ha ancora ritrovato il 100% della condizione dopo l’infortunio alla spalla rimediato in Indonesia, che ha condizionato sia il finale del 2025 sia la preparazione invernale.

A questo si aggiungono episodi sfortunati, come la caduta nella Sprint del GP delle Americhe, che ha coinvolto anche Fabio Di Giannantonio, e la successiva penalità che lo ha relegato ai piedi del podio nella gara domenicale.

Ma è soprattutto la percezione in pista a far discutere. “Vedo Márquez sulla moto in modo poco naturale”, ha dichiarato Melandri, lanciando poi un’ipotesi destinata a far rumore: “Mi dà l’impressione che voglia vincere il Mondiale e poi ritirarsi”.

Parole che alimentano le voci già presenti nel paddock sul futuro del pilota Ducati, ancora tutto da definire.

MotoGP vs Formula 1: lo sforzo fisico secondo Melandri

Nel corso dell’intervento, Melandri ha anche affrontato il tema delle differenze tra MotoGP e Formula 1, soffermandosi sull’aspetto fisico.

“In moto ci sono momenti in cui fai fatica persino a respirare”, ha spiegato, sottolineando come lo sforzo richiesto ai piloti sia decisamente più intenso rispetto alle monoposto. Un contesto in cui, secondo lui, la comunicazione radio tipica della F1 avrebbe poco senso, se non in situazioni specifiche legate alla sicurezza.

Un’analisi che conferma quanto la MotoGP resti una disciplina estrema, dove talento, preparazione e resistenza si intrecciano continuamente.

Tra certezze e dubbi, il campionato continua a offrire spunti di riflessione. E le parole di Melandri aggiungono un ulteriore livello di lettura su una stagione ancora tutta da scrivere.