Ducati, un italiano pronto a fare le scarpe a Marquez? Arriva l’autocandidatura a sorpresa

Il nome di Nicolò Bulega è sempre più caldo nel paddock internazionale. Dopo prestazioni dominanti in Superbike, il pilota italiano non nasconde più le proprie ambizioni: la MotoGP è l’obiettivo dichiarato. E questa volta il messaggio è arrivato forte e chiaro direttamente ai vertici Ducati.

Bulega sogna la MotoGP: “Spero di convincere Dall’Igna”

Reduce da risultati straordinari e da una crescita costante, Bulega si sente pronto per il grande salto. Il pilota emiliano ha espresso apertamente il desiderio di approdare nella classe regina, puntando a convincere Gigi Dall’Igna, figura chiave di Ducati Corse e artefice del dominio tecnico degli ultimi anni.

Le sue parole non lasciano spazio a interpretazioni: l’obiettivo è guadagnarsi una possibilità concreta. Non si tratta più di un sogno lontano, ma di un progetto che potrebbe prendere forma nel breve periodo.

D’altronde, il talento non manca. Bulega arriva da una carriera in forte ascesa, culminata con risultati di alto livello tra Supersport e Superbike, dove ha dimostrato continuità, velocità e maturità tecnica.

Ducati osserva: tra opportunità e concorrenza interna

La situazione, però, è tutt’altro che semplice. Ducati dispone già di una line-up estremamente competitiva e di giovani talenti pronti a emergere. Proprio per questo, convincere Dall’Igna non sarà una missione facile.

Negli ultimi mesi, Bulega ha già avuto un assaggio della MotoGP, sostituendo Marc Márquez in alcune gare e iniziando a prendere confidenza con una moto completamente diversa rispetto alla Superbike.

Questa esperienza potrebbe rappresentare un punto di svolta: un banco di prova fondamentale per dimostrare di meritare un posto fisso.

Allo stesso tempo, il mercato piloti resta in fermento e le scelte strategiche di Ducati saranno decisive. Tra giovani promesse e campioni affermati, ogni decisione può cambiare gli equilibri della griglia.

Il futuro di Bulega è ancora tutto da scrivere, ma una cosa è certa: il talento italiano ha deciso di uscire allo scoperto. Ora la palla passa a Ducati.