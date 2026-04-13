Terremoto Red Bull: se Verstappen lascia, ecco il nome che può cambiare tutto

Il mondo della Formula 1 potrebbe presto assistere a uno scenario impensabile fino a pochi mesi fa. In casa Red Bull, infatti, si inizia a ragionare su un futuro senza Max Verstappen, il pilota che ha dominato le ultime stagioni e che rappresenta il punto fermo del team. Ma cosa succederebbe davvero se l’olandese decidesse di cambiare aria?

Le prime indiscrezioni parlano chiaro: la squadra anglo-austriaca non si farebbe trovare impreparata. E tra i nomi più caldi per raccogliere l’eredità spunta quello di Liam Lawson, giovane talento già noto nell’ambiente.

Il possibile addio di Verstappen scuote la Formula 1

L’ipotesi di una separazione tra Verstappen e Red Bull, anche se non imminente, sta iniziando a prendere forma nei paddock. Le tensioni interne e le dinamiche politiche del team hanno acceso i riflettori su una situazione che fino a poco tempo fa sembrava blindata.

Verstappen è molto più di un pilota per Red Bull: è il simbolo di un’era vincente, costruita su misura attorno al suo talento. Proprio per questo, un suo eventuale addio rappresenterebbe un vero e proprio terremoto sportivo e mediatico.

Non sorprende quindi che la dirigenza stia valutando ogni possibile scenario. La necessità è chiara: trovare un sostituto all’altezza, capace di reggere la pressione e mantenere competitivo il team ai massimi livelli.

Lawson in pole per il futuro Red Bull

In questo contesto emerge con forza il nome di Liam Lawson. Il neozelandese, già inserito nell’orbita Red Bull, ha dimostrato nelle sue apparizioni di avere velocità, maturità e soprattutto una grande capacità di adattamento.

Lawson rappresenta una scelta strategica: giovane, già conosciuto dalla squadra e con ampi margini di crescita. La sua candidatura non è casuale, ma il risultato di un percorso costruito nel tempo all’interno del programma giovani del team.

Naturalmente, la strada non è priva di ostacoli. Sostituire un campione come Verstappen significa confrontarsi con aspettative enormi e una pressione costante. Tuttavia, Red Bull ha già dimostrato in passato di saper lanciare nuovi talenti con successo.

Il futuro resta incerto, ma una cosa è sicura: la situazione in casa Red Bull è in piena evoluzione. E se davvero Verstappen dovesse dire addio, la nuova era potrebbe già avere un volto ben preciso.