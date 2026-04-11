Verstappen scuote la F1: il retroscena su Lambiase e McLaren cambia tutto

La Formula 1 torna a tremare dietro le quinte. Non si tratta di un sorpasso o di una pole position, ma di un retroscena destinato a far discutere tutto il paddock: il passaggio di Gianpiero Lambiase alla McLaren non sarebbe stato solo una scelta personale, ma anche il risultato di una spinta diretta del clan Verstappen.

Una rivelazione che cambia completamente la lettura di uno dei trasferimenti più importanti degli ultimi anni.

Il retroscena: “Siamo stati noi a dirgli di accettare”

A rompere il silenzio è stato Jos Verstappen, padre del quattro volte campione del mondo, con dichiarazioni che non lasciano spazio a interpretazioni. Secondo quanto emerso, Max e il suo entourage erano perfettamente consapevoli dell’addio di Lambiase e, anzi, lo avrebbero incoraggiato.

“Era un’opportunità enorme per lui”, ha spiegato Jos, sottolineando come la decisione sia stata condivisa e sostenuta. Non solo: la tempistica dell’addio era già nota da tempo, segno di una strategia ben più articolata rispetto a quanto apparso inizialmente.

Un dettaglio che cambia tutto: non una separazione improvvisa, ma una scelta ponderata e, almeno in parte, “guidata”.

Red Bull sotto pressione e il futuro di Verstappen

L’uscita di Lambiase segna la fine di una delle coppie più solide e vincenti della Formula 1 moderna. Dal 2016, infatti, il legame tra l’ingegnere e Verstappen è stato uno dei pilastri dei successi Red Bull, contribuendo a costruire un ciclo dominante.

Ora però lo scenario si complica. La squadra austriaca si ritrova a dover sostituire una figura chiave, mentre intorno al team si moltiplicano i cambiamenti e le incertezze.

E inevitabilmente torna la domanda che tutti si fanno: Max Verstappen resterà davvero in Red Bull?

Il trasferimento di Lambiase alla McLaren, previsto nei prossimi anni, apre scenari intriganti. Non è un mistero che il team di Woking stia costruendo una struttura sempre più competitiva, e l’arrivo di un uomo di fiducia del campione olandese potrebbe rappresentare molto più di un semplice rinforzo tecnico.

Per ora, Verstappen resta al centro del progetto Red Bull. Ma questo retroscena racconta una verità diversa: gli equilibri stanno cambiando, e forse più velocemente del previsto.