Subaru svela tre nuovi modelli elettrici al Salone di Bruxelles: Ecco la e-Outback, la Solterra restyling e la Uncharted

Bruxelles fa da palcoscenico a tre capitoli nuovi per Subaru: modelli a zero emissioni che parlano europeo, ma non dimenticano la vocazione all’avventura. Numeri concreti, dettagli curati, quella sensazione di affidabilità che ti fa pensare “ci salgo e vado”.

Subaru sceglie il Salone di Bruxelles per la prima europea di tre modelli elettrificati già anticipati nel 2025. Sono la e-Outback, la Solterra restyling Model Year 2026 e la nuova Uncharted. Tre proposte diverse, tutte con l’obiettivo di tradurre l’anima del marchio in chiave elettrica. E di farlo con pragmatismo.

La e-Outback è inedita per l’Europa. Negli Stati Uniti l’abbiamo vista come Trailseeker; qui il badge definitivo mira a una denominazione più familiare. Le specifiche sono di sostanza: 4,83 metri di lunghezza, trazione integrale con due motori per 380 CV complessivi, batteria da 74,7 kWh. L’autonomia dichiarata è nell’ordine dei 500 km, ma è un valore in corso di omologazione. In pratica, significa coprire l’intera settimana lavorativa senza ansia da presa, poi partire il sabato per una gita lunga. Subaru non comunica, al momento, dati certi su consumi e pesi: informazioni importanti che andranno verificate al lancio.

Solterra 2026 e Uncharted: cosa cambia davvero

La Solterra aggiornata lavora sui dettagli che contano. Il design si pulisce, gli interni crescono per qualità percepita, il sistema a due motori sale a 338 CV. La nuova batteria da 73,1 kWh promette oltre 500 km, con ricarica rapida a 150 kW: dal 10 all’80% in 30 minuti nelle condizioni ideali. Tradotto: una pausa caffè lunga in autostrada e riparti. Anche qui vale la regola d’oro dell’elettrico: le tempistiche variano in base a temperatura, colonnina e stile di guida.

La Uncharted è la sorella della Toyota C-HR+, dalla quale si distingue per il design. Misura 4,52 metri e offre due opzioni: anteriore da 224 CV o AWD da 338 CV, entrambe con batteria da 74,7 kWh. In base all’allestimento, l’autonomia può toccare i 600 km; i dati definitivi arriveranno all’apertura degli ordini. È il modello più urbano del trio, ma lascia spazio al viaggio lungo. Piace l’idea di una taglia compatta con spalla larga, perfetta per chi vive in città e non vuole rinunciare a weekend fuori porta.

Ed è qui che si capisce la mossa di Subaru. Il marchio entra nel segmento elettrico europeo con un linguaggio rassicurante: nomi noti, trazione integrale dove serve, percorrenze credibili, promesse misurate. Niente fuochi d’artificio, tanta affidabilità. Una strategia che parla a chi vuole passare all’elettrico senza strappo, riconoscendo in Subaru quell’idea di solidità che ha costruito la sua storia.

Resta un punto da tenere d’occhio: la coerenza tra dati annunciati e utilizzo reale. Le percorrenze dipendono da molti fattori e le informazioni su pesi, consumi e capacità di traino non sono ancora pubbliche. Se saranno all’altezza, il trittico e-Outback, Solterra e Uncharted potrebbe coprire esigenze diverse con un filo rosso comune: praticità, sicurezza e una dinamica prevedibile.