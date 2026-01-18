Deepal S05 e S07: i SUV elettrici cinesi con dotazioni premium e prezzi competitivi arrivano in Italia

Scopri le nuove SUV elettriche Deepal S05 e S07, arrivate in Italia con l’obiettivo di unire dotazioni premium a prezzi competitivi. Design elegante, tecnologia avanzata e autonomia reale

Due linee pulite che scorrono sull’asfalto bagnato, luci sottili come una firma, silenzio di fondo. Le ho immaginate così le nuove Deepal S05 e S07 quando ho letto che stanno arrivando in Italia: non come oggetti futuristici, ma come auto pensate per la vita reale, quella fatta di corsie d’emergenza, parcheggi stretti e viaggi al mare improvvisati.

Dietro Deepal c’è Changan, uno dei gruppi cinesi più solidi. Ha una filiera ampia, investe pesantemente in software e batterie e ha spinto il marchio Deepal nel cuore del mercato domestico. Ora tocca a noi. Le SUV elettriche S05 e S07 arrivano con un obiettivo chiaro: unire dotazioni premium a prezzi competitivi. L’annuncio è ufficiale; i dettagli per l’Italia su listini e versioni sono in definizione. Meglio dirlo subito: alcuni dati tecnici europei non sono ancora comunicati. Dove mancano conferme, lo segnalo.

La Deepal S07 è la sorella maggiore: taglia medio-grande, impostazione elegante, passi lunghi e sbalzi contenuti per aumentare l’abitabilità. La Deepal S05 si posiziona appena sotto, più urbana ma senza rinunciare a comfort e spazio. In Cina entrambe offrono motorizzazioni 100% elettriche e varianti con sistema a range extender; per l’Italia l’omologazione WLTP e la gamma ufficiale verranno chiarite al lancio.

Design, interni e tecnologia che contano davvero

Guardiamole da vicino. Le linee sono pulite, con una firma luminosa continua e un montante posteriore ben raccordato. Dentro, materiali morbidi al tatto, sedili avvolgenti e un’impostazione minimal: un grande display centrale, un head-up display nelle versioni più ricche e comandi fisici dove servono. È l’idea giusta: togliere distrazioni e lasciare a portata le funzioni chiave.

Sul fronte infotainment, Deepal punta su piattaforme veloci, aggiornamenti OTA, assistenti vocali naturali e un pacchetto ADAS completo: cruise adattivo, mantenimento di corsia, monitoraggio dell’angolo cieco, telecamere a 360°. Su S07 è plausibile trovare anche parcheggio automatico e visuale in realtà aumentata; sono già disponibili in mercato domestico, l’adozione italiana dipenderà dall’allestimento. La climatizzazione con pompa di calore e il precondizionamento batteria sono attesi, perché incidono tanto su comfort e autonomia reale in inverno.

Capitolo ricarica. Deepal parla di ricarica rapida in corrente continua: in Cina i valori sono interessanti, ma le specifiche per l’Europa non sono ancora ufficiali. Il punto però è la coerenza del sistema: navigazione con pianificazione delle soste, batteria gestita in modo intelligente, compatibilità con le colonnine diffuse in Italia. Se faranno bene queste tre cose, la vita quotidiana cambierà davvero.

E il famoso nodo del prezzo? Il posizionamento dichiarato è aggressivo. Non ci sono listini italiani definitivi al momento della scrittura, ma l’intento è chiaro: sfidare le alternative più note offrendo più contenuti a parità di budget. Penso a tetto panoramico, audio curato, assistenza alla guida avanzata e servizi connessi inclusi nei primi anni. È lì che si misura il valore: non solo quanto paghi, ma quanto ottieni ogni giorno.

Immaginate una S05 in un box cittadino: attacchi la spina la sera, trovi l’abitacolo caldo al mattino e parti senza rumore. Oppure una S07 in autostrada, braccio destro rilassato mentre l’assistenza alla guida alleggerisce il traffico del rientro. Non sono promesse da brochure; sono scenari concreti se l’ecosistema funziona.

Italia, dunque. Due SUV elettriche che arrivano con ambizione, una rete da costruire e una clientela curiosa. La domanda resta aperta e vale per tutti, non solo per Deepal: siamo pronti a valutare un’auto nuova non per l’abitudine al marchio, ma per ciò che offre davvero, dal software al servizio post-vendita? Forse la risposta sta nella prima ricarica fatta senza pensarci, in una sera qualunque.