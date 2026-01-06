Classifica VairanoPro: Le 10 Supercar più veloci dal 2020

Scopri il circuito VairanoPro, dove le supercar mostrano la loro potenza e stabilità. Leggi la classifica delle top 10, da Lamborghini Huracán STO a Porsche GT3 RS

VairanoPro è nato per una ragione semplice: quando la potenza incontra l’aria, serve spazio per capire chi comanda davvero. Qui le supercar si raccontano senza filtri, sul dritto e nelle pieghe rapide, a caccia di quel decimo che separa tecnica e coraggio.

VairanoPro estende il nostro handling con circa un chilometro extra. Unisce il rettifilo ad alta velocità a uno dei due cappi. Così misuriamo l’effetto dell’aerodinamica e della deportanza nel modo giusto. Sul dritto le vetture srotolano cavalli; nelle curve veloci svelano bilanciamento, grip e stabilità. I tempi qui citati seguono il formato minuti’secondi”millesimi e sono misurati su questo layout.

La top 10: velocità e carattere

Parto dal fondo, perché alcune storie meritano attesa. Al decimo posto, la Lamborghini Huracán STO chiude in 1’23″874. L’ala e i profili in carbonio la tengono giù, il V10 da 640 CV urla forte, i freni Brembo CCM‑R mordono. Le gomme privilegiano durata più che grip assoluto: scelta razionale, non da passerella.

Nona, la Chevrolet Corvette Z06 (1’23″729). La “convertita” al motore centrale usa Michelin Cup 2 R e un assetto sincero. Avanza pulita, ma in appoggio veloce e in uscita tende al sovrasterzo. Il V8 a manovellismo piatto spinge 670 CV; non sempre sfruttabili, ma i freni sono forti e il cambio reattivo.

Ottava, Maserati GT2 Stradale (1’23″565). L’ex MC20 in salsa “corsa” è un piacere: facile, leggibile, con un filo di sottosterzo che dà fiducia e un accenno di sovra se lo cerchi. Il V6 Nettuno non domina il pacchetto; la modulazione del freno va rifinita.

Settima, Porsche 992.1 GT3 (1’22″792). Con i quadrilateri anteriori cambia tutto. 510 CV aspirati bastano quando ogni organo lavora all’unisono. È l’arma da trackday che non tradisce.

Sesta, Porsche 992.2 GT3 con Weissach Package (1’21″892). Stessa potenza, più restrizioni allo scarico, ma finale dell’8% più corto e avantreno rivisto. Anti‑dive in staccata, cordoli digeriti meglio. Il boxer sale a 9.000 giri; il PDK resta chirurgico.

Quinta, Ferrari SF90 Stradale (1’21″716). Mille cavalli ibridi, gestione sorprendentemente naturale. Entri con leggero sottosterzo, esci dosando sovra con un acceleratore finissimo. Lo senti: il peso c’è, nei rapidi cambi di direzione.

Quarta, Mercedes‑AMG GT Black Series (1’20″926). Unica a motore anteriore in top 10. Aerokit da pista, Cup 2 R anche in doppia mescola, traction regolabile. È incollata all’asfalto, ama il veloce. Il cambio può slittare tra un rapporto e l’altro e non gradisce il limitatore.

Terza, Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano (1’20″925). 830 CV dall’ibrido V6 biturbo, suono pieno, risposta rapida. Sterzo leggero ma preciso. Con lei freni fin dentro alla corda, e i paddle li tocchi per pura golosità.

Seconda, Pagani Huayra Roadster BC (1’20″707). A lungo detentrice del record. Il V12 AMG (802 CV, 1.050 Nm) è una sinfonia di spinta e timbro. L’impianto frenante è all’altezza; il traction control tende a frenare l’ardore, il cambio non è fulmineo.

E ora il colpo di scena che merita attesa: prima, Porsche 992.1 GT3 RS con 1’19″881. È il confine tra stradale e corsa. Regoli ammortizzatori, differenziale e controllo di trazione dall’abitacolo e senti la vettura trasformarsi. Il telaio manda in ombra persino motore e cambio, che pure sono eccellenti. Lì capisci che velocità è anche cultura del dettaglio.

C’è un attimo, sul rettilineo lungo, in cui l’aria fischia e il casco vibra. Ti chiedi: la prossima evoluzione saranno solo cavalli, o capacità di far pace con l’aria?