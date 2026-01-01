Hyundai svela una nuova maxi elettrica e il restyling della Ioniq 6 al Salone di Bruxelles

Scopri la nuova maxi elettrica di Hyundai, un’ammiraglia pensata per famiglie allargate e viaggi a lungo raggio

Un logo che emerge sotto una striscia di luce e un palco europeo pronto ad accendersi: al Salone di Bruxelles, Hyundai prepara un doppio colpo tra suggestione e sostanza. La scena è minimale, l’attesa no.

Si vede il logo Hyundai sotto una striscia LED orizzontale. L’immagine richiama la monovolume Staria, che chi ha incrociato su strada ricorda per la presenza scenica e la firma luminosa continua. Non è un dettaglio casuale. Quando un frontale così si affaccia, di solito c’è massa, spazio, ambizione.

La Casa parla di una nuova maxi elettrica al debutto mondiale. Sarà il modello più grande della sua gamma a batteria. Al momento non ci sono conferme sulla carrozzeria: SUV di taglia piena, monovolume moderna, crossover a tre file? Hyundai non ha diffuso dati tecnici, né numeri su batteria, potenze o autonomia. La scelta è strategica: tenere il focus sul linguaggio di design e sull’effetto “wow” del reveal.

Per “salire in cima” servono proporzioni importanti. Alcune fonti di settore hanno indicato 5,06 metri per la Ioniq 9 in mercati extra-UE; non è un dato ufficiale per l’Europa e va letto con cautela. Ma l’indizio basta: parliamo di un veicolo “ammiraglia”, pensato per famiglia allargata, viaggio lungo raggio, o anche per navette premium e hospitality.

Un’ipotesi sensata è l’uso della piattaforma modulare E-GMP, già alla base di Ioniq 5 e 6, con architettura a 800 V per ricariche rapide. Non è ancora confermato per questo modello, ma è la spina dorsale tecnologica dell’offerta elettrica di Hyundai e difficilmente verrà abbandonata su un progetto di punta. Sarà interessante capire come la marca bilancerà aerodinamica, massa e comfort acustico su un corpo così grande: contano tanto le guarnizioni, i passaruota, il trattamento del sottoscocca. Piccoli dettagli, grandi differenze nel mondo EV.

Restyling Ioniq 6: cosa cambia in Europa

Accanto alla novità assoluta, arriva l’anteprima europea del restyling di Ioniq 6, svelato in Corea nei mesi scorsi. La berlina mantiene il focus su efficienza aerodinamica (il modello attuale dichiara un Cx di 0,21 e fino a 614 km WLTP nella configurazione Long Range RWD) e affina la firma estetica. Le immagini diffuse in Corea mostrano ritocchi mirati a frontale e luci; per l’Europa, Hyundai non ha ancora elencato nel dettaglio dotazioni e omologazioni, ma ha parlato di avvio consegne a breve. In agenda c’è anche la variante N da 650 CV: un annuncio che alza l’asticella emozionale, anche se la scheda tecnica completa per il nostro mercato non è stata ancora pubblicata.

Chi vive Ioniq 6 tutti i giorni apprezza la coerenza della piattaforma: consumi contenuti, ricariche rapide quando trovi colonnine ad alta potenza, un abitacolo che riduce lo stress nei trasferimenti lunghi. Se il facelift porterà software più reattivo, assistenze alla guida meglio calibrate e materiali aggiornati, la berlina potrà consolidare uno dei pacchetti più bilanciati tra comfort ed efficienza.

Il fascino sta proprio nell’attesa. L’Europa è pronta a una grande elettrica che non sia solo status, ma strumento quotidiano? Forse la risposta è nel valore d’uso: silenzio, spazio intelligente, energia gestita bene. A Bruxelles vedremo la forma; il resto lo dirà la strada. E se quella striscia di luce, da sola, fosse già un invito a ripensare come viaggiamo in gruppo, di notte, quando la città è un nastro e l’auto diventa salotto?