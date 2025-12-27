Honda Civic e:HEV RS: Il Nuovo Protagonista del Salone dell’Auto di Tokyo

Tokyo si prepara a brillare. Nel caos ordinato del Salone, tra luci al neon e concept futuristi, c’è un’auto che parla a pancia e testa: la nuova Honda Civic e:HEV RS, promessa di sportività pulita senza rinunciare al carattere.

La casa giapponese arriva al Salone dell’Auto di Tokyo con una parata di concept e prototipi. È il suo terreno di gioco. Qui Honda sperimenta, provoca, a volte sorprende. Il pubblico cerca forma e sostanza. Honda porta entrambe.

C’è fermento intorno alla gamma ibrida. Lo si capisce ascoltando i corridoi: design più affilati, software più veloci, ADAS più intelligenti. E un nome che rimbalza tra gli stand. “RS”. Due lettere brevi, ma pesano. In Honda evocano una taratura più grintosa, dettagli sportivi, un assetto che invita a guidare. La domanda diventa naturale: dove si posiziona la Civic in questa partita?

Non corriamo. Prima il quadro. Il marchio ha già dimostrato che la tecnologia e:HEV non è un compromesso. È una scelta. Il sistema lavora quasi sempre in EV o in ibrido di trazione elettrica, con il termico che funge da generatore. Risultato: silenzio in città, coppia immediata, consumi bassi. Dati ufficiali europei sulla Civic e:HEV parlano chiaro: 135 kW (circa 184 CV) e 315 Nm, con cicli WLTP che oscillano intorno a 4,7–4,9 l/100 km e 108–114 g/km di CO2 (fonte: Honda Europe, Press Kit 2022). Numeri verificabili, non slogan.

Perché questa Civic conta

Ecco il punto centrale. Nel frastuono delle novità, la Honda Civic e:HEV RS emerge come protagonista perché unisce due desideri spesso opposti: efficienza e piacere. L’RS è già realtà in alcuni mercati asiatici, dove la variante e:HEV “RS” adotta look dedicato (griglia scura, cerchi da 18”, finiture rosse a contrasto) e una taratura più diretta di sterzo e assetto. Per Tokyo, Honda non ha diffuso al momento della stesura dati ufficiali specifici per la versione RS destinata al Giappone: le caratteristiche estetiche e dinamiche citate si basano su quanto visto in Thailandia e ASEAN nel 2022. Le fondamenta, però, non cambiano: motore 2.0 ciclo Atkinson, doppio motore elettrico, e-CVT a gestione elettronica, batteria agli ioni di litio compatta.

Nella guida quotidiana, questo significa scorrevolezza. Partenze in elettrico, rigenerazione decisa in “B”, risposta lineare dell’acceleratore. In autostrada, l’unità termica si collega con frizione diretta alle ruote per massimizzare l’efficienza. In città, il sistema smorza rumori e vibrazioni. È la normalità fatta bene. L’RS ci mette il pepe: seduta più sostenuta, assetto contenuto, estetica che “chiude” la figura. Non è una hot hatch estrema. È una warm-hatch matura.

Sul fronte sicurezza, ci aspettiamo il pacchetto Honda Sensing di ultima generazione: frenata automatica, cruise adattivo con stop&go, centraggio corsia evoluto, riconoscimento segnali. Qui non si improvvisa: sono funzionalità già ampiamente presenti sulla gamma Honda e aggiornate via software quando possibile. Dettagli su eventuali novità specifiche per l’RS giapponese restano da confermare.

Il messaggio di Tokyo

Mostrare una Civic e:HEV RS accanto ai prototipi significa dire che il presente, se fatto bene, è già futuro. Per chi ama la Type R, questa RS non è un’alternativa, è un’altra strada: più silenziosa, più sobria nei consumi, ma ancora contagiosa nel modo in cui entra in curva e ne esce pulita. È l’auto che immagini la sera, quando il traffico si svuota e le luci di Tokyo rimbalzano sui cerchi scuri.

Restano domande legittime: quando arriverà sui mercati extra-Asia? Con quali specifiche finali per il Giappone? Honda, al momento, non le ha comunicate pubblicamente. Ma a volte basta uno sguardo per capire la direzione. Quante auto, oggi, riescono a far dialogare emozione e ragione con una naturalezza così semplice?