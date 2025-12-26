Dodici mesi a gas aperto. Un anno che ha mescolato pista e officina, mercati e sogni. Tra un run all’alba e una riunione in sala stampa, abbiamo visto pezzi cadere e ricomporsi. E ora, con il casco ancora caldo, proviamo a mettere ordine.

Riepilogo Moto.it 2025: Le Notizie Clou, il Dominio di Marquez e le Prospettive per il 2026

Ci sono momenti che cambiano il ritmo di una stagione. In redazione li senti arrivare come una cambiata ben presa: uno scambio industriale che sblocca un marchio, una vittoria in pista che riscrive le gerarchie, una prova comparativa che infiamma i commenti. Il 2025 è stato questo, senza filtri: concreto e movimentato.

KTM ha vissuto settimane tese

I fornitori rallentavano, i listini sussultavano, i concessionari chiedevano certezze. La sponda è arrivata dal partner storico in India. L’intervento di Bajaj sulla catena produttiva e logistica, confermato da note congiunte del gruppo e dagli aggiornamenti Pierer Mobility, ha rimesso la palla al centro. Più localizzazione, più volumi dove servono, meno colli di bottiglia. Parlare di “crisi” è parola grossa nei comunicati ufficiali; è però chiaro che il supporto Bajaj ha stabilizzato i flussi su piattaforme chiave come Duke e RC. Risultato tangibile: tempi di consegna più prevedibili e un listino che ha smesso di oscillare.

Mercato e modelli: stabilità e spinta delle 450

Sul fronte vendite, il mercato italiano moto ha tenuto la linea. I dati ANCMA definitivi 2025 non sono ancora pubblici al momento della stesura; i consuntivi 2024 indicavano un settore robusto, con motocicli e scooter in tenuta dopo un biennio di crescita. La parola d’ordine 2025 è stata “normalizzazione”. L’interesse si è allargato alla fascia media, mentre la classe 450 si è presa una vetrina che sembrava riservata alle ottavo di litro evolute. L’Aprilia RS 457 ha fatto da apripista tra le sportive accessibili, spingendo track-day e trofei monomarca. Le 450 dual e supermoto hanno trovato pubblico tra i pendolari smaliziati e gli amanti dei passi. Non parliamo di volumi rivoluzionari, ma di una quota in crescita costante, percepibile nelle richieste ai dealer e nelle liste di attesa.

Le nostre comparative più lette

Hanno confermato la fame di scelte concrete. Nelle maxienduro, la BMW R1300GS ha difeso il suo regno contro corner veloci e sterrati leggeri, mentre la Ducati Multistrada V4 ha convinto per elettronica e sostanza sul misto. Tra le naked medie, Triumph Street Triple e Yamaha MT-09 hanno duellato su ciclistiche e carattere, con la Ducati Monster pronta a ricordare che il binomio coppia/ergonomia vale più di molte schede tecniche. Nei test pista, il cronometro ha spesso premiato i pacchetti con gomme e freni di primo impianto, più che la potenza pura. È un segnale: chi compra oggi guarda all’esperienza reale, non al numero più grande.

Pista: il segno di Marquez e cosa ci attende nel 2026

Capitolo MotoGP. Nelle nostre cronache 2025, Marc Marquez ha imposto un ritmo che ha fatto sembrare semplice l’impossibile: gestione gomma chirurgica, sorpassi da manuale, qualifiche letali. Precisiamo: i dataset ufficiali Dorna con i totali stagione non erano pubblici al momento della chiusura di questo pezzo; per i numeri definitivi rimandiamo a MotoGP.com e ai report di fine anno. Ma il quadro tecnico è chiaro: i podi consecutivi, il feeling con l’anteriore e la capacità di leggere le Sprint hanno fatto la differenza. Le Ducati hanno conservato una base dominante, con KTM in ripresa sul passo gara e Aprilia in progresso in aerodinamica “sostenibile”.

E il 2026?

Sarà un anno ponte. Le squadre lavoreranno già con la testa alle regole 2027 (riduzione a 850 cc, carburanti sostenibili, limiti aero) mentre spremono l’attuale finestra tecnica. Aspettiamoci meno ali estreme e più attenzione alla gestione dei consumi in ottica sviluppo. Sul mercato, la spinta delle 450 continuerà, ma l’ago della bilancia resterà sulle medie versatili: naked e crossover tra 650 e 950 cc, con elettronica matura e prezzi sotto controllo.

Chiudo con un’immagine più che con un verdetto: il rumore dei cavalletti nel paddock di Misano al tramonto, quando i meccanici parlano piano e il pubblico non se ne vuole andare. È lì che si capisce se un anno ha lasciato il segno. Il vostro, qual è stato? Quello della prima piega senza paura o della prima moto scelta con la testa?