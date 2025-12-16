All’asta un vero cimelio di Valentino Rossi: un regalo per tutti i fan del Dottore

Valentino Rossi e Mugello, un binomio che ha regalato tante domeniche di gioia ai fan della MotoGP. La seconda pelle del campione andrà all’asta.

Valentino Rossi è noto ad ogni latitudine e il suo segreto non è stato ancora capito dagli avversari. Al di là del talento, il Dottore aveva un carisma coinvolgente. I suoi mind game con i rivali sono diventati l’emblema di un modo di affrontare il Motorsport inedito. Ha sfidato i campioni più forti della sua generazione, da Biaggi ad Hayden, passando per Pedrosa, Lorenzo, Dovizioso e Marquez.

I fan che hanno avuto modo di ammirarlo nel prime sono stati fortunati. I modi festeggiare i suoi traguardi sono stati copiati da altri, ma non con lo stesso effetto. Marc Marquez è un campionissimo, ma non ha quell’appeal. Il Dottore si è elevato sopra a tutti, al di là dei suoi primati, risultando uno degli sportivi più importanti del nostro secolo. Sarà sempre così e se sognate di avere qualcosa del leggendario pilota di Tavullia è finalmente arrivata una occasione unica.

La tuta di Valentino Rossi può essere tua

Un vero appassionato potrà avere la chance di cogliere l’eredità del numero 46, anni dopo il suo ritiro dalla MotoGP. Un cimelio che è stato utilizzato da Rossi in persona in pista è all’asta. Dainese, per una iniziativa beneficia, ha creato il kit Soleluna Vale46 Anniversario, la numero 1 di 46 di una serie limitatissima. Il primissimo esemplare che ha portato alla nascita del mito.

Valentino Rossi lo ha utilizzato durante una sessione di allenamento al circuito del Mugello, quindi il fortunato vincitore dell’asta avrà un prodotto unico, con il nome d’origine dell’iconico tracciato toscano. Il kit include la tuta Demone GP D-air 3X e il casco Pista GP RR. Spiccano le decorazioni con una speciale grafica commemorativa con i classici colori del Sole e della Luna, adattati per celebrare il 46° anniversario. Si tratta di un equipaggiamento dal valore simbolico, ma anche tecnico. Ci sono tanti dettagli che rimandano alle rappresentazioni del campione, compresa la tartaruga portafortuna che lo accompagna fin dai tempi delle minimoto.

Chi vincerà farà anche del bene. Tutto il ricavato andrà direttamente all’UNICEF. Il marchio italiano e l’organizzazione hanno lanciato questo iniziativa per la morte di bambini e ragazzi dai 5 ai 19 anni. Parliamo di oltre 600 vittime ogni giorno in tutto il mondo. L’obiettivo di questa vendita è finanziare infrastrutture. L’asta si terrà su eBay ed è stata aperta il 25 novembre 2025 e si concluderà il 29 novembre alle 23:59. Ha già superato i 35.000 euro.