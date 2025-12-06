F1 GP Abu Dhabi, Qualifiche: Verstappen batte le McLaren e ci crede, Hamilton affonda

L’ultima qualifica del mondiale di F1 2025 assegna la pole position a Max Verstappen, che rifila oltre due decimi a Norris e Piastri. Russell è quarto davanti ad un Leclerc che salva la faccia in Ferrari, mentre Hamilton sprofonda.

Il Gran Premio di Abu Dhabi, che deciderà le sorti del mondiale di F1 targato 2025, vedrà Max Verstappen partire dalla pole position, al volante di una Red Bull perfettamente preparata dal team di Milton Keynes. Il campione del mondo ha girato in 1’22”207 con gomma Soft, facendo una netta differenza in Q3. L’olandese ha rifilato un distacco di 201 millesimi a Lando Norris, bravo comunque a mettere la sua McLaren in prima fila davanti ad Oscar Piastri. Il britannico, in difficoltà sino all’ultimo tentativo, è stato così in grado di precedere il compagno di squadra, precedendolo per appena 29 millesimi.

Il quarto tempo è appannaggio di George Russell con la Mercedes, autore di un errore all’ultima curva che gli ha impedito di attaccare il duo McLaren, che sembrava comunque quasi del tutto irraggiungibile. Ottima la prova di Charles Leclerc che porta la Ferrari in quinta posizione, a poco più di mezzo secondo dal battistrada. Dietro al monegasco c’è un mai domo Fernando Alonso, sesto con la sua Aston Martin. Eccellente la prova di Gabriel Bortoleto, settimo davanti alla Haas di Esteban Ocon. Chiudono la top ten la Racing Bulls di Isack Hadjar e Yuki Tsunoda.

F1, Hamilton ancora fuori in Q1 con il 16esimo tempo

Il Q1 mette in mostra, ancora una volta, tutti i limiti della Ferrari e soprattutto di Lewis Hamilton sul giro secco. Il sette volte iridato è ancora eliminato con il 16esimo tempo, dopo l’incidente della mattinata che gli ha sicuramente complicato la vita. Un ultimo settore pessimo lo costringe a salutare subito la compagnia, seguito dalla Williams di Alexander Albon e dalla Kick Sauber di Nico Hulkenberg. Ultima fila tutta Alpine, firmata da Pierre Gasly e Franco Colapinto.

Nel Q2 non mancano le emozioni, visti i distacchi a dir poco contenuti. Eliminato, a sorpresa, Oliver Bearman, al volante della Haas, seguito da Carlos Sainz che non è riuscito a superare l’ultimo scoglio, seguito dalla Racing Bulls di Liam Lawson. Fuori Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes, solamente 14esimo e protagonista, dunque, di un piccolo passo indietro rispetto alle ultime performance. Chiude l’Aston Martin di Lance Stroll. Alle 14:00 di domani ora italiana la partenza della gara.