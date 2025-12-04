Verstappen umilia definitivamente la Ferrari: dopo la vittoria in Qatar emerge un dato assurdo

Max Verstappen si è preso un successo perentorio a Lusail, riaprendo del tutto la corsa al mondiale. Con il trionfo qatariota e la gara da incubo della Ferrari, l’olandese ha dato una mazzata al Cavallino.

Il Gran Premio del Qatar ha riaperto in maniera definitiva il mondiale di F1 targato 2025, regalandoci un finale a tre punti che mancava da ben 15 anni. Max Verstappen si è imposto a Lusail riportandosi a -12 da Lando Norris, il gap minimo in questa stagione dal pilota britannico, che non è andato oltre un mesto quinto posto. Il suicidio strategico della McLaren in Qatar ha permesso a Super Max di sopravanzare Oscar Piastri nel mondiale, dal quale era staccato di ben 104 lunghezze dopo il GP d’Olanda, corso a fine agosto.

Inoltre, Verstappen è salito a quota 7 vittorie, le stesse dei due alfieri della McLaren, confermando quanto non vada mai dato per spacciato, ma gran merito va dato anche alla sua Red Bull. Dopo le grandi difficoltà della Sprint Race, in maniera molto simile a quanto era già accaduto lo scorso anno a Lusail, il team di Milton Keynes è riuscito a ribaltare la monoposto, rendendo la RB21 una vettura in grado di contrastare lo strapotere delle MCL39. Ad Abu Dhabi potrà accadere di tutto, ed è vietato dare qualsiasi cosa per scontata.

Verstappen, ora ha più punti dei due piloti Ferrari messi insieme

Con il successo di Lusail, Max Verstappen non ha solo riaperto il titolo iridato, ma ha anche rifilato l’ennesima umiliazione alla Ferrari. Guardando le classifiche mondiali, scopriamo che l’olandese ha 396 punti, contro i 382 della Ferrari, ovviamente considerando i punti di entrambi i piloti, 230 per Charles Leclerc e 152 per Lewis Hamilton. Un solo pilota, al volante di una Red Bull che nella parte centrale della stagione era andata decisamente in difficoltà, ha conquistato un numero di punti più elevato rispetto alla Scuderia modenese.

Per la Ferrari si tratta di un disastro su tutta la linea, un risultato da incubo che è ancor di più enfatizzato dal fuoriclasse Verstappen. La Rossa chiuderà matematicamente al quarto posto nel mondiale costruttori, essendo ormai troppo lontana dalla Red Bull e dalla Mercedes per sperare di giocarsi ancora le posizioni sul podio. La SF-25 è stata un flop clamoroso, e la decisione di interrompere lo sviluppo aerodinamico sostanzialmente in primavera si è rivelata errata. La Red Bull, dal canto suo, non ha mai mollato, e sogna un titolo che avrebbe del clamoroso.