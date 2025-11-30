L’ennesima cessione di un’eccellenza italiana fa tremare gli operai: i sindacati invocano l’azione del Governo

L’Italia sta perdendo, anno dopo anno, tanti pezzi del proprio patrimonio industriale, ed anche le ultime notizie non fanno di certo ben sperare. Andiamo a scoprire cosa è stato appena reso noto.

I tempi in cui l’Italia regnava nel campo dell’industria automobilistica sono ormai lontani, come testimoniato dal numero sempre più esiguo di veicoli prodotti e dalla crisi di eccellenti aziende che producono componentistica. Quasi un centinaio di esse, come raccontatovi nei giorni scorsi, sono finiti nel mirino di BYD, il colosso cinese che per la produzione di auto in Europa si prepara ad attingere dalla nostra filiera. Nel corso dell’estate, Exor ha venduto il gruppo Iveco agli indiani di Tata Motors, ma la svendita di eccellenze italiane non è ancora finita.

Da diverso tempo, infatti, si parla dell’imminente vendita di Italdesign, azienda di proprietà del gruppo Volkswagen, fondata dal grande Giorgetto Giugiaro, uno dei designer più famosi al mondo, vero e proprio orgoglio per il nostro paese. La situazione è sempre più tesa ed i lavoratori hanno deciso di farsi sentire, chiedendo maggiori garanzie in chiave futura. I sindacati hanno preso posizione, chiedendo un intervento immediato del Governo.

Italdesign, la Fiom chiede l’intervento dell’esecutivo

Gianni Mannari, rappresentante della Fiom Cgil di Torino, ha commentato il progetto di una cordata italiana, guidata da Cassa Depositi e Prestiti in collaborazione con il gruppo Adler, che sarebbe ormai pronta per rilevare Italdesign: “Le intenzioni sembrano serie, ma c’è bisogno di più tempo per poter fare una valutazione completa del progetto. Riteniamo necessario un intervento immediato del Governo, non possiamo permetterci di perdere un’eccellenza italiana come Italdesign. Questa potrebbe essere un’opportunità“.

Nel caso in cui la cordata italiana dovesse riuscire a rilevare l’azienda Italdesign, potrebbe saltare del tutto la cessione alla multinazionale indiano-statunitense Ust. La cordata è coordinata da Giancarlo Tonelli, con alla guida Amedeo Felisa, che ha alle spalle un passato da amministratore delegato della Ferrari, ma con ruoli importanti anche in Alfa Romeo e Marelli. L’obiettivo è quello di mantenere i 3.000 dipendenti attuali, riuscendo a raggiungere un fatturato di un miliardo di euro, dai 300 milioni attuali.