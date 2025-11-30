Affare KTM: prezzi tagliati per le due regine della gamma

La Casa di Mattighofen sta provando a uscire dalla crisi con una strategia aggressiva. Due splendidi modelli KTM sono a prezzo di saldo.

In passato abbiamo descritto e analizzato la crisi in Casa KTM portando l’attenzione sul difficile periodo che ha attraversato la Casa austriaca fino alla consolidazione di Bajaj all’interno di Pierer Mobility AG, il Gruppo che detiene il controllo di KTM e ora ribattezzato Bajaj Mobility AG, insieme alla proposta di un piano di ristrutturazione interna. Cosa cambia e come?

La promo top di KTM arriva con due splendidi modelli: KTM 790 Duke e KTM 790 Adventure, due facce della stessa medaglia, dal cuore in comune, in grado di sprigionare 95 CV di potenza e 87 Nm di coppia, ma interpetrate dai tecnici austriaci in un modo diverso per regalare una possibilità di utilizzo differente. La Duke una moto sportiva e veloce, una macchina micidiale tra i passi di montagna, con il motore LC8c che offre un’erogazione lineare e una coppia immediata.

Offerte moto KTM

A nostro avviso più interessante è il modello 790 Adventure, derivando dai modelli rally e dal DNA storico del brand, con le sospensioni WP Apex a lunga escursione pensate per affrontare i terreni più ostici come sabbia e terriccio. Una moto polivalente capace di adattarsi bene ad ogni condizione di guida. Un mezzo versatile e modaiola nei passi di montagna, dura e pura nel suo uso, che mette insieme l’idea di fare del turismo con due borse laterali sia una bella scampagnata con gli amici.

Le due versioni Model Year 2026 li trovate presso i concessionari ufficiali, con un prezzo fissato a 8.590 euro per 790 Duke e 11.290 euro per 790 Adventure. Due modelli che con la gestione indiana arrivano a prezzo di saldo, proprio per ritagliarsi una nuova fetta di clientela e mercato, che sancisce la fine della precedente gestione. Un’occasione da prendere al volo, capace con innovazione e tradizione di tracciare una nuova strada ma senza confini. Un modo per riprendersi dalla crisi dopo il periodo molto complesso vissuto nel corso dell’ultimo anno solare.