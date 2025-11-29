Valentino Rossi e la “moda” che ha lanciato: ora lo fanno tutti, anche i piloti di F1

La carriera di Valentino Rossi lo ha visto primeggiare in MotoGP per un’intera epoca, segnando la storia di questo sport. Oltre alle performance in pista, il “Dottore” era famoso anche per alcune sue invenzioni.

Il 2025 è stato un anno particolarmente intenso per Valentino Rossi, il quale è stato protagonista nel GT World Challenge e nel FIA WEC al volante della BMW M4 GT3 del team WRT. A Misano è arrivata una bella vittoria assieme a Raffaele Marciello, ma non sono mancate neanche le delusioni. Alla 24 ore di Le Mans, ad esempio, l’equipaggio del “Dottore” era in lotta per la vittoria in classe LM GT3, quando un problema tecnico li ha costretti al ritiro.

Guardando al team VR46 in MotoGP, di cui è proprietario, il 2025 è stato un anno da dimenticare, dal momento che il confronto interno tra i team privati Ducati contro il Gresini Racing è andato nettamente perduto. La squadra di Nadia Padovani ha vinto ben quattro gare, mentre Valentino Rossi ed i suoi hanno potuto gioire solamente per qualche podio sporadico. Tuttavia, il pilota di Tavullia continua ad essere un punto di riferimento per il mondo della MotoGP, ed ha voluto raccontare un aneddoto che lo riguarda da vicino.

Valentino Rossi, la moda del cambio casco da lui inventata

Uno dei tanti meriti di Valentino Rossi è stato quello di aver reso popolare uno sport come la MotoGP che, in passato, era riservato solamente ad una nicchia di appassionati. In un’intervista concessa alla rivista “Rolling Stone“, il pilota di Tavullia ha parlato dei suoi inizi e del suo paese natale, vale a dire Tavullia: “Questa zona è simile alla Toscana, ma le Marche sono meno famose. Siamo vicini alla Romagna, che è come se fosse la California italiana, mentre a Tavullia siamo gente di campagna. Se ti sposti di poche decine di chilometri sei a Riccione, dove puoi trovare discoteche, feste e ragazze. Questa è la fortuna di essere nato qui“.

Valentino Rossi si prende il merito di aver portato una ventata di freschezza nel mondo delle moto, ed anche di aver lanciato la moda del cambio casco tra una gara e l’altra, seguita oggi anche dai piloti di F1: “Sono stato il primo pilota moderno, nel senso che a 20 anni ero già in classe 500, ho portato giovinezza nelle corse motociclistiche. Quella del cambio casco è una cosa che ho inventato io e che ora fanno anche in F1. Con il mio staff, provavamo sempre ad avere un’idea giusta e di non essere mai banali, volevamo sempre la giusta soluzione“.