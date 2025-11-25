MotoGP, Jorge Lorenzo apre all’addio di Marc Marquez: parole dure sul campione

Il cinque volte iridato, Jorge Lorenzo, ha palesato il suo punto di vista sulla carriera futura del connazionale. Marc Marquez avrebbe i mesi contati.

Marc Marquez non durerà in eterno, ma è stato essenziale per tenere in alto la Ducati nel campionato 2025. Il catalano ex Honda ha subito trovato un feeling unico in sella alla Desmosedici GP25, dopo l’esperienza nel team Gresini Racing sulla GP23. Sin dai primi test lo spagnolo è riuscito a estrarre il massimo potenziale dalla Rossa, al contrario di Pecco Bagnaia che si è lamentato degli sviluppi. Il talento del numero 93 gli ha permesso di vincere al debutto e di aprire un filotto di risultati record.

Nel corso della stagione che si è appena conclusa Marc Marquez ha siglato 16 podi, tra cui 11 vittorie e 10 doppiette GP/SR. Conquistare 7 GP consecutivi non era accaduto nemmeno a Casey Stoner nel 2007. Risultati che hanno oscurato anche il rendimento di Bagnaia, autore di due successi nel 2025 ad Austin e Motegi, nelle scorse stagioni. Marc è stato costretto a saltare l’ultima parte di campionato a causa di un frattura, dovuta da un errore in staccata di Bezzecchi.

Il pilota romagnolo, a Mandalika, ha completamente perso di vista il punto di staccata e, al primo giro, ha colpito il codone della Rossa. Un volo e un atterraggio sulla spalla martoriata destra per Marc, poi finito sotto i ferri per rimediare a un problema alla scapola destra. Il fenomeno di Cervera ha saltato gli ultimi test a Valencia e tornerà direttamente nella prossima stagione.

Il commento di Lorenzo su Marc Marquez

“Avere molti soldi e vincere non è sempre possibile. Marquez ha preferito i risultati ai soldi. Gli è andata bene. Ora, sicuramente, il prossimo contratto con Ducati richiederà più soldi. Fabio Quartararo sarà nella stessa situazione. Dovrà scegliere tra più soldi da Yamaha o una moto più potente”, ha sancito Jorge Lorenzo.

“Pronostici? Sarà difficile battere Marquez, sarà dura battere Bezzecchi sull’Aprilia, sarà complicare battere Acosta sulla KTM. Anche se Marc ha 32 anni, ne avrà 33, quindi l’età non perdona nessuno. Se ti chiami Messi, se ti chiami Maradona o Michael Jordan, l’età non perdona. Quindi sicuramente in futuro arriverà un giovane pilota che finalmente lo batterà“, ha assicurato il cinque volte campione del mondo in una intervista riportata su Motosan.es.