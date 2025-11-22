Dentro alla Dacia Sandero c’è un dispositivo che nessuno conosce: ecco a cosa serve davvero

La Dacia Sandero è l’auto più venduta d’Europa, un modello di grandissimo successo. Andiamo alla scoperta di un elemento che si trova a bordo della vettura che potrà fare la differenza.

In un mercato dell’auto che zoppica e fatica ad uscire da una crisi che perdura da anni, sono pochi i marchi che riescono a fare la differenza ed a conquistare la fiducia dei clienti. La Dacia ci è riuscita grazie ad una strategia azzeccata, fondata su un rapporto sempre più solida tra qualità e prezzo, con la Sandero che è la regina indiscussa in Europa. Il 2024 si è concluso con la vendita di oltre 309.000 esemplari di questo modello, che si è appena rinnovato.

La Dacia Sandero restyling, che a breve sarà disponibile in concessionaria, si è appena rinnovata con l’aggiunta anche di motori ibridi da 155 cavalli, che arriveranno molto presto. Il 2027 sarà invece l’anno della rivoluzione per la Sandero, che sarà disponibile nella sola versione Streetway, con l’avvento di una versione totalmente elettrica. Nel frattempo, vogliamo svelarvi un segreto che riguarda l’abitacolo di questa popolarissima vettura, dove è situato un elemento in grado di fare la differenza, ma che in pochi conoscono.

Dacia, ecco cosa c’è nelle vicinanze della consolle

La Dacia Sandero si distingue sul mercato per via dei suoi prezzi bassi, per la praticità e la comodità che mette a disposizione nel traffico cittadino e per la sua conveniente offerta di motori. La versione bi-fuel benzina-GPL continua ad essere largamente la più gettonata, visto che consente di diminuire i consumi e le emissioni di CO2. Sarà interessante, inoltre, valutare quello che sarà l’impatto della variante ibrida, che sarà disponibile a partire dal 2026.

Per quanto riguarda quell’elemento a cui abbiamo fatto riferimento, si trova accanto alla consolle centrale, dal lato del passeggero. Cliccandoci, esso uscirà fuori, ed avrete a disposizione un gancio multiuso personale, dove appendere una busta o una borsetta, evitando che tutto ciò non tocchi terra. Come anticipato, la Dacia Sandero è la regina assoluta in termini di praticità, e questa piccola aggiunta non farà altro che convincere ancor più persone ad acquistarla.