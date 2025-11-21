Il clamoroso errore della Ferrari viene finalmente a galla: spesa una quantità di milione inutilmente

La Ferrari si avvia verso la conclusione della stagione 2025, un’annata fallimentare nella quale nulla ha realmente funzionato. Il Cavallino, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe gettato via soldi a palate per una soluzione bocciata.

Anche il 2025 è stato un flop per la Ferrari, una stagione deludente che non ha dato seguito alle classiche “sparate” invernali, nelle quali si parlava di auto in grado di vincere e di giocarsela sino alla fine per il titolo mondiale. Dopo la festa di Milano, precedente al Gran Premio d’Australia, sembrava che la Scuderia modenese fosse già campione del mondo, ma la pista ha poi sbugiardato tutto e tutti. La SF-25 si è rivelata una delle Rosse peggiori della storia, con l’onta della doppia squalifica in Cina che non ha fatto altro che aggiungere una bella dose di imbarazzo extra ai risultati sportivi deludenti.

Nella Ferrari di oggi sembra non funzionare nulla, e non può esserci ottimismo, da parte dei tifosi, in vista del debutto dei nuovi regolamenti tecnici in programma per il 2026. Nelle ultime ore, è emerso un altro aspetto inquietante relativamente alla stagione 2025, un grave errore che ha comportato una spesa di milioni per la Scuderia modenese, una mossa disperata che non ha comunque dato i risultati sperati.

Ferrari, 3 milioni di euro spesi per la sospensione bocciata

Stando a quanto reso noto dal sito web “FUnoAnalisiTecnica.com“, la Ferrari avrebbe speso 3 milioni di euro per una sospensione bocciata già al simulatore. Stiamo parlando del nuovo sistema di sospensione introdotto al Gran Premio del Belgio, alla fine di luglio, e che esordì pochi giorni prima in un Filming Day al Mugello. In quella fase della stagione, il Cavallino aveva mostrato qualche passo in avanti, ma una volta inserita la nuova sospensione, i miglioramenti sono scomparsi. I piloti hanno parlato di una guidabilità migliorata, ma se in F1 non trovi prestazione, di veri passi in avanti non se ne fanno.

Nel corso dei test al banco, precedenti all’esordio in pista della soluzione, gli ingegneri avevano evidenziato alcune criticità, poi confermate nei test in Bahrain. In seguito, si è deciso di puntare su una sospensione totalmente nuova, che ha richiesto la spesa di milioni di euro, ma che non ha cambiato affatto le carte in tavola. Uno dei due piloti avrebbe bocciato la sospensione prima di Spa-Francorchamps, ma la Ferrari ha comunque deciso di deliberare la novità, con i risultati che tutti noi abbiamo potuto vedere.