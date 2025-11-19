Bagnaia a fine stagione non si trattiene più: finalmente la sua verità sulla GP25 e Marc Marquez

Pecco Bagnaia ha parlato nel corso dell’ultima conferenza stampa della stagione della grande differenza fatta da Marc Marquez. Il tre volte campione del mondo si augura di cambiare registro il prossimo anno.

Il 2025 sta per andare in archivio, e non poteva esserci notizia migliore per Pecco Bagnaia, protagonista della peggior stagione della propria carriera in MotoGP. Nelle ultime tre stagioni, il rider nativo di Chivasso era arrivato all’ultima gara con la possibilità di vincere il titolo, riuscendoci in due occasioni, entrambe a Valencia, nel 2022 e nel 2023. Pecco è solamente al quarto posto in classifica ad una gara dal termine, con un gap quasi incolmabile da Marco Bezzecchi e solamente 3 punti di vantaggio nei confronti di Pedro Acosta, salito di rendimento nell’ultima parte della stagione.

A livello di prestazioni, Bagnaia è stato il più veloce solamente nel week-end di Motegi, quando sembrava essere del tutto rinato, mettendo a referto la pole position, la vittoria nella Sprint Race e quella nella gara domenicale. Da Mandalika in poi, eccezion fatta per il sabato di Sepang, si è di nuovo spenta la luce, ed il bottino di fine anno non può che essere deludente per un tre volte campione del mondo. Alla viglia della gara finale di Valencia, Pecco non ha nascosto la propria tristezza per l’andamento della stagione.

Bagnaia, a suo parere Marquez ha fatto un’enorme differenza

In occasione dell’ultima conferenza stampa della stagione, andata in scena nel paddock di Valencia, Pecco Bagnaia ha riflettuto sulle difficoltà sperimentate quest’anno: “Credo sia molto chiaro che ho avuto dei momenti brutti in questa stagione, nelle ultime quattro annate un terzo posto era un pessimo risultato, ed ho dovuto lottare per accettare la realtà di quest’anno. Ho sempre tentato di fare il miglior lavoro possibile per la mia squadra, provando ad adattarmi alla GP25, ma non ci sono mai realmente riuscito“.

Bagnaia ha sofferto enormemente, ma ha riconosciuto la capacità di Marc Marquez nel fare una netta differenza: “In questa stagione sono stato costretto a dover rivedere i miei obiettivi, e non è stato sicuramente facile. Prima era un brutto risultato arrivare terzo, ora va bene anche finire tra i primi cinque. La cosa più difficile di questa stagione è stata il non sentirmi bene sulla mia moto. Marc sarebbe stato l’unico in grado di fare la differenza in queste ultime gare, così come è stato l’unico a farla per tutta la stagione del resto“.