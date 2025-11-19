Auto diesel, c’è ancora speranza? Le 5 migliori in assoluto tra le superstiti

Le 5 auto diesel più economiche alle nostre latitudini a novembre 2025. Scopriamo le caratteristiche e i prezzi.

I costi delle vetture migliori low cost in Italia sono molto allettanti. Nel panorama automobilistico italiano di novembre 2025, c’è ampia scelta di auto che rispondono alle esigenze di una famiglia. Si è ancora ancorati al concetto che il diesel rappresenti il male supremo nel mondo delle quattro ruote oppure si è superato questo preconcetto?

La decisione di acquistare una vettura con un motore diesel può risultare vincente. Per chi vuole consumare poco l’idea è quella di comprare auto con motori ibridi, ma in realtà tante vetture diesel sono molto più efficienti. Le motorizzazioni elettrificate continuano a crescere, ma la filiera del diesel non è morta. Andiamo a scovare i migliori affari in termini del mercato.

La FIAT e le altre regine diesel

La Tipo è una vettura che per qualità prezzo è un vero affare. Per chi vuole praticità c’è anche la possibilità di sfruttare sconti in alcuni periodi dell’anno. Fra le varie versioni ci sono anche quelle in stile crossover (Cross, Garmin e Red) che presentano l’assetto rialzato di quasi 4 cm, gomme ampie, protezioni in plastica nella zona inferiore della carrozzeria e barre longitudinali sul tetto.

La Tipo presenta il collaudato motore 1.6 Multijet da 130 CV, la berlina italiana viene offerta a un prezzo di soli 16.200 euro, grazie a uno sconto di ben 2.000 euro rispetto al listino ufficiale. Ha una grande tenuta di strada e costi di gestione minimi. Audi A3, Seat Leon, Skoda Octavia e Opel Astra sono le proposte più ricercate. Le prime tre fanno parte del Gruppo Volkswagen.

La Seat Leon è venduta a 31.550 euro, mentre per una Audi A3 c’è bisogno di 31.800 euro. La Skoda Octavia è commercializzata con motorizzazione 2.0 TDI EVO da 116 CV, per un prezzo di 33.450 euro. La dotazione è completa, proprio come la Opel Astra con un motore 1.5 diesel da 130 CV e il cambio automatico, con un prezzo a 27.450 euro, con rate a partire da 107,92 euro mensili. Stellantis offre due delle proposte più economiche e interessanti sul mercato.