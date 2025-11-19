Attacco frontale a John Elkann dell’ex pilota Ferrari: il vero “errore” che sta commettendo

La Ferrari vive un periodo storico avaro di soddisfazioni in F1, ed il presidente John Elkann viene visto da molti come il principale responsabile. Da parte di un ex pilota del Cavallino c’è un duro attacco al chairman.

Sono tempi durissimi per la Ferrari nella massima categoria automobilistica, quella F1 che vede il Cavallino ancora come la squadra più vincente di sempre. Tuttavia, a ben guardare, dal 1979 ad oggi c’è stata una sola epoca vincente, quella di Michael Schumacher, senza il quale, probabilmente, si starebbe ancora piangendo miseria dai tempi di Jody Scheckter (il titolo di Kimi Raikkonen derivò da una serie di regolamenti figli ancora dell’era Schumacher). Al giorno d’oggi, il Cavallino è una squadra allo sbando, con John Elkann, nel ruolo di presidente, che si è rivelato una figura non in grado di sedere al tavolo dei grandi.

Dopo il Gran Premio del Brasile, Elkann ha attaccato Charles Leclerc e Lewis Hamilton, affermando che i due dovrebbero parlare meno e pensare più a guidare. Inoltre, il presidente ha asserito che la macchina è migliorata grazie al lavoro degli ingegneri. Questa affermazione è forse ancor più grave della precedente, dal momento che la SF-25 resta una monoposto di seconda fascia, che non è mai stata in grado di giocarsi una vittoria. Le parole del gran capo sono state subito messe sotto accusa, e non sarebbe potuto essere altrimenti.

Ferrari, Arturo Merzario si scaglia contro John Elkann

Intervistato da “Automoto.it“, l’ex Ferrari Arturo Merzario ha criticato le parole di John Elkann, difendendo i due piloti: “Credo che Elkann non abbia la minima idea di cosa significhi il contributo dei piloti, lui è l’ultima personale che dovrebbe parlare. Se andiamo indietro di 100 anni, scopriamo come furono i piloti temerari a dare vita ai grandi marchi. Senza di loro, cosa avrebbero fatto i padroni di queste aziende? Anche ora il pilota ha un ruolo centrale, sebbene conti sempre meno come le nuove tecnologie, che portano all’esasperazione il materiale“.

Merzario ha poi proseguito la propria critica ad Elkann ed alla Ferrari: “Senza l’effetto del capitale umano, delle persone che realizzano le auto e chi va in pista, non si va da nessuna parte. La Ferrari è una squadra che causa problemi ai piloti, che non sono sereni. Non sono loro a creare la squadra, il problema della Ferrari è semplice e si ripete da prima che io arrivassi alla Ferrari. Non c’è coesione, vige una mentalità per la quale tutti devono difendere il loro lavoro“.